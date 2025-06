L’ONU appelle à un cessez-le-feu entre Israël et l’Iran

NEW YORK, 18 juin 2025, (WAM) — António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, a exprimé aujourd’hui sa profonde préoccupation face à l’escalade militaire continue entre l’Iran et Israël.

Dans une déclaration rendue publique ce mardi, António Guterres a renouvelé son appel à une désescalade immédiate menant à un cessez-le-feu.

Le Secrétaire général a fermement exhorté toutes les parties à éviter toute internationalisation supplémentaire du conflit, avertissant que « toute intervention militaire additionnelle pourrait avoir des conséquences dramatiques non seulement pour les parties impliquées, mais également pour l’ensemble de la région et pour la paix et la sécurité internationales ».

Il a exprimé sa tristesse face à la perte tragique et injustifiée de vies civiles, aux blessés, ainsi qu’aux destructions de logements et d’infrastructures civiles vitales.

António Guterres a réaffirmé que la diplomatie demeure la seule voie efficace et viable pour traiter les préoccupations liées au programme nucléaire iranien et aux enjeux de sécurité régionale.

Il a ajouté que la Charte des Nations Unies reste le cadre commun destiné à épargner à l’humanité le fléau de la guerre, appelant tous les États membres à s’y conformer pleinement, ainsi qu’au droit international, y compris le droit international humanitaire.