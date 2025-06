La RTA reçoit le drapeau officiel pour accueillir le Sommet mondial des transports publics de l’UITP en 2026

DUBAÏ, 19 juin 2025 (WAM) – L’Autorité des routes et des transports de Dubaï (RTA) a officiellement reçu le drapeau symbolisant l’accueil du Sommet mondial des transports publics 2026, lors de sa participation à l’édition 2025 du sommet organisé à Hambourg, en Allemagne.

Placé sous l’égide de l’Union internationale des transports publics (UITP), ce rendez-vous marquera la deuxième fois que Dubaï est désignée ville hôte de l’événement, après une première édition réussie en 2011.

À cette occasion, la RTA a également annoncé la signature d’accords portant sur l’acquisition de 637 autobus équipés de moteurs conformes à la norme Euro 6, pour une valeur totale de 1,1 milliard d’AED. La livraison est prévue en 2025 et 2026.

La délégation de Dubaï, conduite par Mattar Al Tayer, directeur général et président du conseil d’administration de la RTA, a participé au Sommet mondial de l’UITP 2025 aux côtés de 1 900 membres issus de plus de 100 pays. L’événement comprenait 300 intervenants et 80 panels de discussion axés sur la mobilité durable et intelligente.

En parallèle du sommet, une exposition spécialisée a rassemblé 400 entreprises et plus de 10 000 visiteurs. La RTA y a présenté ses projets phares dans les domaines de la mobilité autonome, du transport durable et des services numériques destinés aux usagers.

Mattar Al Tayer a souligné que la sélection de Dubaï pour accueillir l’édition 2026 du sommet témoigne de la confiance internationale dans les infrastructures et le système de transport public de l’émirat. Il a rappelé que ce partenariat stratégique avec l’UITP remonte à l’organisation du sommet de 2011, renforcé depuis par la création du Centre d’excellence pour le transport au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), ainsi que cinq éditions du Congrès et exposition MENA de l’UITP.

Il a précisé que la part du transport public dans les déplacements à Dubaï est passée de 6 % en 2006 à 21,6 % en 2024, et que la nouvelle flotte de bus soutiendra l’extension géographique du réseau, en cohérence avec l’objectif de transition vers une flotte 100 % électrique ou à hydrogène d’ici 2050.

Au cours de l’événement, la RTA a signé quatre accords pour l’acquisition de 637 autobus à faibles émissions, dont 40 autobus électriques – une première dans le pays à cette échelle. Les livraisons sont réparties sur 2025 et 2026.

Les accords ont été conclus avec des constructeurs internationaux, notamment Volvo, MAN, Zhongtong Bus et Anadolu Isuzu, ainsi qu’un protocole d’accord avec le constructeur chinois BYD pour tester un bus électrique de haute technologie à Dubaï.

Les spécifications des véhicules incluent :

40 autobus électriques Zhongtong (72 passagers)

400 autobus urbains MAN (86 passagers)

51 autobus Zhongtong (72 passagers)

76 autobus à deux étages Volvo (98 passagers)

70 autobus articulés Anadolu Isuzu (111 passagers)

La flotte sera conforme à la norme Euro 6 et dotée d’équipements modernes : accès à plancher bas, emplacements pour vélos, zones réservées aux familles et aux personnes de détermination, Wi-Fi à bord, systèmes de billetterie intelligente et authentification du conducteur.

La majorité des véhicules sera également équipée du système Raqeeb pour le suivi du comportement du conducteur, ainsi que du système Rasid pour le comptage des passagers, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et la sécurité.

La RTA a également présenté sur son stand plusieurs projets structurants, parmi lesquels :

Dubai Walk : 6 500 km de sentiers piétonniers ;

Dubai Metro Blue Line : 30 km et 14 stations ;

RAILBUS solaire ;

Projet de taxi aérien avec Skyports et Joby Aviation, prévu pour 2026 ;

Abra électrique imprimée en 3D (20 passagers) ;

Système de paiement biométrique par empreinte palmaire pour le métro.

Mattar Al Tayer a profité de l’exposition pour visiter les stands des principaux exposants, dont Hambourg, BYD, MAN et Volkswagen. Il a assisté à une présentation de Christian Senger sur la stratégie mondiale de Volkswagen en matière de mobilité autonome et observé une démonstration en direct du véhicule autonome ID. Buzz AD, testé à Hambourg.

Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération future, notamment le déploiement potentiel de la navette autonome MOIA à Dubaï, en lien avec la stratégie de mobilité intelligente de la RTA.