Abdulla Al Hamed rencontre le prince des Pays-Bas et un responsable de Cannes en amont du Sommet BRIDGE à Abou Dhabi

CANNES, 19 juin 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président du Bureau national des médias (NMO) et président du Conseil des médias des Émirats arabes unis, a rencontré Son Altesse le Prince Constantijn Christof Frederik Aschwin des Pays-Bas, président d’honneur de la Fondation World Press Photo, ainsi que Jean-Michel Arnaud, président du Palais des Festivals et adjoint au maire de Cannes en charge de la culture, en marge du Festival international de la créativité – Cannes Lions en France.

La rencontre s’est tenue en présence du Dr Jamal Mohammed Obaid Al Kaabi, directeur général du Bureau national des médias.

Les discussions ont porté sur les préparatifs du Sommet BRIDGE, qui se tiendra à Abou Dhabi en décembre prochain. Abdulla Al Hamed a souligné que ce sommet constituera une plateforme stratégique pour nouer des partenariats médiatiques efficaces, partager des expériences réussies et développer des modèles de travail innovants pour faire progresser le secteur, tout en favorisant le dialogue constructif et la responsabilité sociale.

Al Hamed et le prince Constantijn ont exploré les perspectives de coopération conjointe et de partenariats stratégiques visant à renforcer le rôle des médias dans la promotion des valeurs humanitaires et le soutien aux initiatives mondiales dans les domaines du journalisme, de la narration visuelle et des échanges culturels.

Al Hamed a invité le prince à participer au Sommet BRIDGE, en mettant en avant l’importance des contributions d’institutions de renom telles que la World Press Photo Foundation dans les réflexions sur l’avenir des médias et le pouvoir de l’image en tant que vecteur de compréhension interculturelle.

Dans un entretien distinct, Al Hamed et Jean-Michel Arnaud ont évoqué les opportunités de collaboration entre le Festival Cannes Lions et le Sommet BRIDGE, notamment pour le développement des talents dans les domaines du cinéma et de la dramaturgie, à travers des programmes de formation et des échanges de connaissances avec des experts internationaux.

Ils ont également discuté du rôle essentiel que jouent les villes dans le renforcement de l’économie créative, en accueillant de grands événements internationaux et en construisant des écosystèmes intégrés capables d’attirer les talents, les investissements et l’innovation.