Les Émirats arabes unis et l’Indonésie signent un mémorandum d’entente pour la protection des ressources publiques et la promotion des principes de bonne gouvernance

ABOU DHABI, 19 juin 2025 (WAM) – L’Autorité de contrôle des Émirats arabes unis et la Cour des comptes de la République d’Indonésie ont signé un mémorandum d’entente stratégique visant à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la protection des ressources publiques et de la promotion des principes de bonne gouvernance.

Le mémorandum a été signé au siège de l’Autorité de contrôle des Émirats à Abou Dhabi, à l’occasion d’une rencontre entre Humaid Obaid Abushibs, président de l’Autorité de contrôle des Émirats arabes unis, et la Dre Isma Yatun, présidente de la Cour des comptes de la République d’Indonésie. Cet accord s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de supervision entre les deux pays.

L’accord couvre divers domaines de coopération, notamment l’échange de connaissances spécialisées, le partage des meilleures pratiques en matière d’audit, de comptabilité et de contrôle des ressources publiques. Il prévoit également l’exploitation mutuelle de programmes de formation et d’initiatives de renforcement des capacités, ainsi qu’une coordination pour la participation à des événements et conférences pertinents.

Le mémorandum d’entente réaffirme également l’engagement des deux pays à faire progresser les normes de gouvernance dans les secteurs vitaux, contribuant ainsi au développement durable et au renforcement de la sécurité et de la stabilité économiques mondiales.