Les Émirats arabes unis consolident leur position de destination mondiale pour les IDE avec un total d’entrées de 167,6 milliards d’AED en 2024

DUBAÏ, 19 juin 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis se sont classés au 10ᵉ rang mondial parmi les principales destinations pour les investissements directs étrangers (IDE) en 2024, enregistrant un afflux record de 167,6 milliards d’AED (45,6 milliards de dollars), selon le Rapport mondial sur l’investissement 2025 publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Le Rapport sur l’investissement direct étranger 2025 des Émirats arabes unis, publié par le ministère de l’Investissement, met en lumière les performances exceptionnelles du pays et son succès sans précédent dans l’attraction de capitaux dans des secteurs stratégiques, consolidant ainsi son statut de destination d’investissement mondiale de premier plan, malgré un contexte international instable.

Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre des Émirats arabes unis et gouverneur de Dubaï, a déclaré que, sous la direction éclairée de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, ce classement confirme la position du pays comme terre d’opportunités et destination privilégiée pour les entreprises innovantes et les idées audacieuses.

« Dans un vote international de confiance envers l’économie des Émirats, le rapport de la CNUCED indique que le pays a attiré 167 milliards d’AED (45 milliards de dollars) d’IDE au cours de l’année écoulée, soit une croissance de 48 % par rapport à l’année précédente », a affirmé Son Altesse bin Rashid.

Il a également souligné que « les Émirats ont capté 37 % de l’ensemble des flux d’IDE entrants dans la région. Autrement dit, sur chaque tranche de 100 dollars investis dans la région, 37 sont dirigés vers les Émirats. Le pays se classe aussi au deuxième rang mondial, après les États-Unis, pour le nombre de nouveaux projets d’IDE annoncés. Notre prochain objectif est d’attirer 1 300 milliards d’AED d’IDE au cours des six prochaines années, si Dieu le veut. »

« Nos fondations sont solides, notre avenir prometteur, et notre cap clair. Notre message est simple : le développement est la clé de la stabilité, et l’économie est la plus grande des politiques », a-t-il ajouté.

Alors que la croissance mondiale des projets d’IDE greenfield a ralenti à 0,8 %, les Émirats ont enregistré une progression remarquable de 2,8 %, renforçant leur position de destination incontournable pour les flux d’investissement. Le total des capitaux annoncés pour les projets greenfield en 2024 s’élève à 53,3 milliards d’AED (14,5 milliards de dollars).

Les Émirats arabes unis se sont hissés à la deuxième place mondiale après les États-Unis pour l’attraction de projets greenfield, avec 1 369 nouveaux projets annoncés en 2024.

Le ministère de l’Investissement joue un rôle moteur en facilitant les investissements dans des secteurs clés, en offrant un environnement souple et compétitif pour les capitaux internationaux, et en agissant comme partenaire de confiance pour les investisseurs étrangers. Le ministère poursuit une collaboration étroite avec les entités fédérales et locales, les agences de promotion des investissements, le secteur privé et les partenaires internationaux pour élaborer des politiques novatrices, renforcer l’attractivité du pays et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance durable.

Les flux annuels d’IDE sont passés de 31,6 milliards d’AED (8,6 milliards de dollars) en 2015 à 167,6 milliards d’AED (45,6 milliards de dollars) en 2024, portant le stock cumulé d’IDE à 270,6 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé de 10,5 % sur la période.

Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministre de l’Investissement, a déclaré : « Atteindre ce niveau sans précédent d’IDE reflète les choix stratégiques de notre direction éclairée et sa vision à long terme pour positionner les Émirats comme destination d’investissement mondiale. Le ministère s’engage à développer un cadre réglementaire et législatif aligné sur nos priorités nationales, répondant aux attentes des investisseurs et offrant un environnement d’affaires compétitif. »

Il a ajouté : « L’écosystème d’investissement émirien est devenu un modèle mondial grâce à sa stabilité, sa transparence, son ouverture commerciale et la facilité d’y faire des affaires. Avec la Stratégie nationale d’investissement 2031, nous poursuivons des objectifs ambitieux pour consolider notre position mondiale. Nous proposons une feuille de route claire pour stimuler la croissance durable, diversifier les secteurs prioritaires et ouvrir de nouveaux horizons aux entreprises internationales désireuses d’innover. »

La performance soutenue des principaux secteurs économiques a contribué à l’essor des projets d’IDE greenfield. Les services logiciels et informatiques ont dominé (11,5 %), suivis des services aux entreprises (9,7 %), des énergies renouvelables (9,3 %), des secteurs charbon, pétrole et gaz (9 %), et de l’immobilier (7,8 %).

Le secteur de l’énergie a attiré 4,8 milliards d’AED (1,3 milliard de dollars) d’IDE greenfield, soutenant l’objectif national de tripler la capacité de production d’énergie renouvelable d’ici 2030.

Les politiques incitatives et les partenariats stratégiques ont consolidé la place des Émirats comme destination régionale majeure pour les capitaux étrangers, captant environ 37 % des flux d’IDE dans la région en 2024.

Le pays continue d’attirer les meilleurs talents mondiaux, grâce à des politiques favorables à l’investissement, telles que la pleine propriété étrangère des entreprises continentales, un impôt sur les sociétés compétitif de 9 %, des procédures de licence simplifiées et un renforcement des protections juridiques.

Ce climat favorable est soutenu par des cadres juridiques robustes, tels que le Centre d’arbitrage international de Dubaï, qui renforcent la confiance des investisseurs et protègent leurs intérêts.

Les Émirats se classent au 5ᵉ rang mondial pour l’attraction de talents hautement qualifiés (selon l’Index 2024 de l’INSEAD sur la compétitivité des talents) et au 3ᵉ rang pour l’attraction de talents en intelligence artificielle (selon l’AI Index 2024 de l’université de Stanford), consolidant leur position de pôle d’attractivité pour les professionnels, entrepreneurs et innovateurs.

Les partenariats internationaux jouent également un rôle clé, avec 21 accords de partenariat économique global et 120 traités bilatéraux d’investissement soutenant un environnement d’investissement robuste.

Cette dynamique est appuyée par de vastes investissements dans la transformation numérique, illustrés par la coentreprise de 1,5 milliard de dollars entre Microsoft et G42, basée à Abou Dhabi, visant à faire progresser les capacités en intelligence artificielle et à établir de nouvelles références en matière d’innovation.

La Stratégie nationale d’investissement 2031 vise à doubler les flux annuels d’IDE d’ici cette échéance, avec un objectif de 2 200 milliards d’AED d’IDE cumulés. Elle se concentre sur des secteurs prioritaires tels que l’industrie avancée, les énergies renouvelables, les services financiers et les technologies de l’information, avec un accent particulier sur la durabilité et l’innovation, pour affirmer le leadership mondial des Émirats dans la diversification économique et le progrès technologique.