Le compte à rebours est lancé pour la 28e édition de Dubai Summer Surprises

DUBAÏ, 19 juin 2025 (WAM) – Le compte à rebours est lancé : la 28e édition du festival Dubai Summer Surprises (DSS) se déroulera du 27 juin au 31 août 2025, transformant l’émirat en une destination estivale de choix, marquée par des économies exceptionnelles, une effervescence continue et une multitude d’expériences inédites.

Organisé par Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), cet événement estival, le plus riche en offres de son histoire, promet un été mémorable pour tous. Pendant 66 jours ininterrompus, Dubaï vibrera au rythme de milliers de promotions et d’activités : soldes spectaculaires, tirages au sort aux prix extraordinaires, concerts phares, gastronomie de renommée mondiale, hospitalité émirienne, divertissements familiaux en intérieur et bien plus encore. Que l’on soit résident, visiteur ou voyageur en provenance d’un autre émirat, DSS 2025 proposera des moments inoubliables.

Le calendrier officiel du festival a été dévoilé ce jour lors d’un événement presse exclusif au Jumeirah Beach Hotel, emblématique établissement à l’architecture en forme de vague. La présentation a mis en lumière à la fois des nouveautés incontournables et les rendez-vous favoris du public, démontrant qu’à Dubaï, l’été est la saison idéale pour découvrir la ville, quels que soient les goûts ou les budgets.

Le lancement de la saison des soldes DSS coïncidera avec le week-end d’ouverture, marquant le début de neuf semaines de surprises et de promotions exceptionnelles, dans plus de 3 000 points de vente représentant plus de 800 marques. Le premier volet thématique, intitulé Offres Vacances d’Été, débutera dès le 27 juin, avec des réductions dans toute la ville, des animations dans les centres commerciaux, et des opportunités de gain dès le premier jour.

Commentant la programmation 2025, Ahmed Al Khaja, directeur général de Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), a déclaré : « Cette édition de Dubai Summer Surprises est la plus dynamique et la plus généreuse à ce jour, avec des milliers d’offres imbattables, des promotions commerciales attrayantes et une multitude d’expériences qui illustrent tout ce qui fait de Dubaï une destination mondiale et familiale par excellence. DSS 2025 renforce la position de Dubaï en tant que ville aux atouts incomparables, rassemblant harmonieusement les piliers majeurs du tourisme – commerce de détail, hôtellerie, divertissement, gastronomie et loisirs. »

Il a ajouté : « Grâce à l’introduction de trois saisons commerciales soigneusement conçues, cette 28e édition a été pensée pour répondre à toutes les préférences, tous les âges et tous les budgets. Avec le soutien constant de nos partenaires et parties prenantes, nous sommes fiers de proposer un été exaltant, gratifiant et résolument dubaïote – à l’image de l’énergie, de la créativité et de l’engagement de la ville à offrir des expériences de classe mondiale. Notre ambition est de contribuer pleinement aux objectifs de l’agenda D33 visant à faire de Dubaï l’un des meilleurs endroits au monde pour vivre, visiter et travailler. »