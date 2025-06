Les Émirats arabes unis accueillent un important dialogue politique du CCG pour faire progresser l’autonomisation économique des femmes dans la région

DUBAÏ, 19 juin 2025 (WAM) – Un important dialogue politique régional, organisé à Dubaï par le Conseil pour l’Équilibre entre les Sexes des Émirats arabes unis en collaboration avec la Banque mondiale, s’est conclu ce jeudi sur un engagement renouvelé des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à promouvoir l’autonomisation économique des femmes à travers des réformes juridiques, des innovations institutionnelles et une coopération renforcée.

Intitulé « Atelier d’échange de connaissances du CCG sur l’autonomisation économique des femmes », cet événement s’inscrit dans le cadre du Centre d’excellence et d’échange de connaissances pour l’équilibre entre les sexes des Émirats. Il a réuni des responsables politiques et des experts en parité venus des Émirats arabes unis, d’Arabie saoudite et de Bahreïn, aux côtés de spécialistes de la Banque mondiale.

Organisé sur deux jours, l’atelier a marqué une étape essentielle dans la coopération régionale en matière de parité. Il a offert une plateforme d’échange sur les réformes en cours, mis en lumière des politiques à fort impact, et jeté les bases d’un réseau régional dédié à l’élargissement de la participation économique des femmes.

Les participants ont partagé des analyses stratégiques et élaboré des plans d’action visant à promouvoir un développement sensible au genre, réaffirmant ainsi la volonté commune des pays du Golfe de favoriser le leadership féminin par le biais de politiques fondées sur des données probantes, de réformes juridiques et de stratégies concrètes.

Son Altesse Cheikha Manal bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, présidente du Conseil pour l’Équilibre entre les Sexes des Émirats arabes unis, présidente de l’établissement des femmes de Dubaï et épouse de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et président de la Cour présidentielle, a déclaré : « L’autonomisation économique des femmes n’est pas un simple objectif politique : c’est un levier de transformation. Elle renforce les institutions, stimule l’innovation et garantit un progrès inclusif, résilient et durable. Conformément à la vision stratégique des Émirats en matière de développement durable, nous considérons la coopération régionale et le partage des connaissances comme des piliers fondamentaux de cette avancée. »

« Le Conseil pour l’Équilibre entre les Sexes des Émirats s’engage à nouer des partenariats solides avec les pays du CCG pour favoriser l’apprentissage mutuel, accélérer les réformes et bâtir un modèle régional unique d’autonomisation économique des femmes. En collaboration avec la Banque mondiale, partenaire mondial de confiance dans les réformes liées à la parité, nous avons créé une plateforme qui renforce non seulement le dialogue régional, mais relie également nos efforts aux dynamiques internationales. Ce forum reflète notre conviction commune : le progrès est plus rapide, plus profond et plus durable lorsqu’il est porté par la coopération, l’innovation et la volonté collective. »

Cheikh Mansour a ajouté : « En créant un espace de dialogue constructif, nous contribuons à façonner un avenir où l’inclusivité génère des opportunités, de l’innovation et de la prospérité. Les Émirats sont pleinement engagés à œuvrer avec les pays de la région pour transformer nos ambitions partagées en systèmes efficaces, en solutions concrètes et en environnements propices à un rôle accru des femmes dans tous les domaines économiques. »

Mona Al Marri, vice-présidente du Conseil pour l’Équilibre entre les Sexes des Émirats arabes unis a souligné que cet échange de connaissances illustre la force de l’action collective et l’importance du leadership partagé dans la promotion d’un développement durable et inclusif.

« La coopération régionale est un moteur de progrès. En unissant nos efforts pour promouvoir l’égalité, nous amplifions notre impact collectif et garantissons que chaque femme du CCG puisse contribuer activement à la construction d’un avenir plus équitable », a-t-elle affirmé.

« Guidés par la vision de notre direction, les Émirats ont placé l’équilibre entre les sexes au cœur de leur agenda national, l’intégrant dans leurs institutions, leur législation et leur stratégie économique. Le Conseil, sous la direction de S.A. Cheikha Manal bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, est déterminé à renforcer ses partenariats régionaux pour faire progresser l’égalité. »

« Cette initiative conjointe avec la Banque mondiale reflète notre conviction que le progrès durable naît de l’alliance entre expertise locale et savoir-faire international. La présence de délégations d’Arabie saoudite, de Bahreïn et des Émirats souligne notre volonté partagée d’apprendre les uns des autres et de bâtir des solutions concrètes et impactantes. »

De son côté, Mouza Al Suwaidi, secrétaire générale du Conseil, a salué les délégations participantes en réaffirmant l’importance de la collaboration régionale comme catalyseur d’un progrès durable. Elle a souligné que les pays du CCG peuvent tirer parti de leurs expériences spécifiques pour construire des économies dynamiques, inclusives et résilientes.

« Ce rassemblement reflète non seulement la force de notre engagement commun, mais aussi notre volonté de bâtir ensemble des économies où femmes et hommes peuvent prospérer à parts égales », a-t-elle affirmé.

Elle a mis en lumière le rôle moteur du Conseil dans la promotion de politiques progressistes, de réformes juridiques et de partenariats stratégiques depuis sa création en 2015, notamment par le biais du Centre d’excellence pour l’équilibre entre les sexes, plateforme phare lancée conjointement avec la Banque mondiale.

Mme Al Suwaidi a néanmoins souligné que des écarts significatifs persistent, notamment dans la participation économique des femmes dans la région MENA. « C’est précisément pourquoi ces initiatives sont essentielles. Elles nous permettent d’écouter, de partager, d’agir — et de transformer ces apprentissages en politiques concrètes pour l’avenir. »

Iva Hamel, représentante résidente de la Banque mondiale aux Émirats arabes unis et au Royaume de Bahreïn, a déclaré : « Nous sommes fiers de collaborer avec le Conseil pour l’Équilibre entre les Sexes dans cette initiative d’échange et d’innovation. Grâce à notre plateforme conjointe, nous avons accueilli des délégations gouvernementales d’Arabie saoudite, de Bahreïn et des Émirats, qui ont échangé sur la création d’opportunités économiques pour les femmes et sur des marchés du travail plus inclusifs. Nous souhaitons renforcer ces dialogues afin d’atteindre notre objectif commun : une inclusion économique accrue des femmes dans la région et au-delà. »

Le forum a attiré une large participation d’institutions des trois pays, dont les ministères de l’Économie, des Finances, des Ressources humaines et de la Famille des Émirats ; le Conseil suprême pour la maternité et l’enfance ; l’Autorité des pensions et de la sécurité sociale ; le Conseil pour la compétitivité des talents émiratis ; NAMA pour l’avancement des femmes ; et l’établissement des femmes de Dubaï. Du côté saoudien figuraient notamment le ministère des Ressources humaines et du Développement social, la Caisse d’assurance sociale, et la Corporation de formation technique et professionnelle. Bahreïn était représenté par son ministère du Développement durable, le Conseil suprême de la femme et Tamkeen.

La première journée a porté sur les politiques facilitant l’accès des femmes à l’emploi, notamment à travers l’investissement dans les services de garde d’enfants et le soutien à la maternité. Elle a aussi abordé les récentes réformes juridiques et l’évolution du rapport Women, Business and the Law de la Banque mondiale.

La seconde journée a été consacrée au partage d’expériences nationales : les Émirats ont mis en avant leurs efforts pour renforcer l’équilibre hommes-femmes sur le marché du travail, l’Arabie saoudite a présenté ses avancées en matière de participation féminine et d’assurance sociale, et Bahreïn a exposé ses programmes nationaux de formation et d’autonomisation.

L’atelier s’est conclu par une session dédiée aux prochaines étapes de coopération, avec la présentation d’une note conjointe du Conseil et de la Banque mondiale recensant les enseignements clés et les opportunités futures. Cette initiative marque une nouvelle dynamique dans la coopération régionale en faveur d’une économie plus inclusive et bénéfique pour tous les citoyens du CCG.