Plus de 21 pays prennent des mesures pour évacuer leurs ressortissants d’Israël et d’Iran

CAPITAS, 19 juin 2025 (WAM) – Plus de 21 pays à travers le monde prennent actuellement des mesures pour évacuer leurs ressortissants d’Israël et d’Iran, alors que les deux nations entament leur septième jour de guerre aérienne et que l’espace aérien régional demeure fermé. Certaines ambassades ont été temporairement fermées, selon l’agence Reuters.

Voici un aperçu des opérations d’évacuation par pays :

Australie : Environ 1 500 Australiens en Iran se sont enregistrés pour recevoir de l’aide, tandis que 1 200 autres présents en Israël souhaitent quitter le pays.

Autriche : 48 ressortissants autrichiens ont quitté Israël et une centaine ont demandé à quitter l’Iran.

Bulgarie : Sofia a évacué 17 de ses diplomates et membres de leurs familles d’Iran vers l’Azerbaïdjan, avec un plan de rapatriement par voie terrestre et aérienne. L’administration de l’ambassade de Bulgarie à Téhéran sera temporairement relocalisée à Bakou, a indiqué le gouvernement.

Chine : Plus de 1 600 citoyens chinois ont été évacués d’Iran et plusieurs centaines d’Israël, selon un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

République tchèque : Un avion transportant 66 personnes évacuées d’Israël a atterri près de Prague.

France : Paris prévoit d’organiser d’ici la fin de semaine un convoi terrestre pour permettre aux ressortissants français dépourvus de moyens de transport d’atteindre les frontières turque ou arménienne depuis l’Iran, afin d’accéder à des aéroports. Des bus seront mis à disposition des Français en Israël à partir de vendredi matin, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

Allemagne : Le ministère allemand des Affaires étrangères a indiqué que 345 Allemands avaient quitté le Moyen-Orient grâce à des vols affrétés par le gouvernement.

Grèce : Seize ressortissants grecs et leurs familles ont été évacués par voie terrestre d’Iran vers l’Azerbaïdjan, et leur rapatriement vers la Grèce est en cours de préparation.

Inde : 110 étudiants indiens ont été évacués du nord de l’Iran après avoir traversé la frontière vers l’Arménie le 17 juin, selon le ministère indien des Affaires étrangères.

Italie : 29 des quelque 500 ressortissants italiens ont quitté l’Iran mercredi avec l’assistance des autorités, a indiqué une source diplomatique.

Japon : Le porte-parole du gouvernement, Yoshimasa Hayashi, a déclaré jeudi que deux avions des Forces japonaises d’autodéfense seraient envoyés à Djibouti, en Afrique de l’Est, en prévision de l’évacuation de ressortissants japonais d’Iran et d’Israël. Les ambassades du Japon dans les deux pays préparent des transferts par bus vers des pays voisins dès jeudi.

Nouvelle-Zélande : L’ambassade de Nouvelle-Zélande à Téhéran a été temporairement fermée et deux membres du personnel diplomatique ainsi que leurs familles ont été évacués par voie terrestre vers l’Azerbaïdjan.

Pologne : Un groupe de ressortissants polonais évacués d’Iran a atterri jeudi matin à Varsovie, mettant fin à l’opération d’évacuation depuis l’Iran. Un premier avion en provenance d’Israël a atterri mercredi, et un second est attendu jeudi après-midi depuis Amman, avec 65 passagers à bord.

Portugal : Lisbonne a temporairement fermé son ambassade en Iran et évacué quatre ressortissants via l’Azerbaïdjan. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué avoir reçu 130 demandes de rapatriement de citoyens se trouvant en Israël, avec un vol attendu au Portugal plus tard dans la journée.

Serbie : Une centaine de ressortissants serbes ont fui Israël via l’Égypte, a déclaré jeudi l’ambassadeur Miroljub Petrovic.

Sierra Leone : 36 de ses citoyens ont été évacués vers l’Arménie.

Slovaquie : Un premier vol d’évacuation est arrivé lundi à Bratislava, transportant 73 personnes, dont 25 touristes et cinq membres de familles de diplomates en poste à Tel-Aviv.

Corée du Sud : Dix-huit ressortissants sud-coréens et deux membres de leur famille de nationalité iranienne ont été évacués d’Iran par voie terrestre, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié jeudi.

États-Unis : Les États-Unis travaillent à l’évacuation de leurs citoyens d’Israël, en organisant des vols et des départs par croisière, a indiqué l’ambassadeur américain Mike Huckabee sur la plateforme X.

Vietnam : Le ministère des Affaires étrangères a invité ses citoyens en Israël et en Iran à se préparer à une évacuation. Dix-huit Vietnamiens ont déjà été évacués d’Iran.