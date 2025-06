Le Président des Émirats s’entretient par téléphone avec les dirigeants du Qatar, du Koweït et le Prince héritier d’Arabie saoudite au sujet des développements régionaux

ABOU DHABI, 22 juin 2025 (WAM) – Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, s’est entretenu par téléphone ce dimanche avec Son Altesse Cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Émir de l’État du Koweït ; Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l’État du Qatar ; et Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud, Prince héritier et Premier ministre du Royaume d’Arabie saoudite.

Ces entretiens ont porté sur les derniers développements au Moyen-Orient et les graves répercussions des récentes attaques contre la République islamique d’Iran sur la paix et la sécurité régionales.

Ces discussions s’inscrivent dans le cadre de consultations continues menées par Son Altesse en vue de favoriser la désescalade et de rétablir la stabilité et la sécurité dans l’ensemble de la région.

Les parties ont souligné que les tensions actuelles pourraient avoir des conséquences très lourdes tant au niveau régional que mondial. Elles ont appelé l’ensemble des acteurs à faire preuve de sagesse, à privilégier le dialogue et les solutions pacifiques, à faire preuve de la plus grande retenue, et à éviter toute nouvelle escalade.

Elles ont également réaffirmé le soutien de leurs pays à tous les efforts déployés en faveur d’une désescalade par des voies diplomatiques.