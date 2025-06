La Türkiye exprime sa profonde inquiétude quant aux répercussions potentielles de l’attaque américaine contre les installations nucléaires iraniennes

ANKARA, 22 juin 2025 (WAM) – La Türkiye a exprimé sa vive inquiétude à la suite des frappes menées par les États-Unis contre des installations nucléaires iraniennes, avertissant que cette action pourrait dangereusement aggraver le conflit et déclencher une crise à l’échelle mondiale.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré : « En tant que Türkiye, nous avons constamment mis en garde contre le risque de propagation du conflit, déclenché par l’agression israélienne, à l’ensemble de la région, compromettant ainsi la sécurité régionale. L’attaque menée aujourd’hui par les États-Unis contre les installations nucléaires de l’Iran a porté ce risque à son niveau le plus élevé. »

Le ministère a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à cesser immédiatement les hostilités.

« Les développements actuels pourraient transformer le conflit régional en un affrontement de portée mondiale. Nous ne voulons pas voir ce scénario catastrophique se réaliser », a ajouté le ministère.

Ankara a souligné que le différend autour du programme nucléaire iranien doit être résolu par la voie diplomatique et non par la force, appelant la communauté internationale à soutenir les négociations.

Le ministère a également exhorté toutes les parties concernées à « agir de manière responsable, cesser immédiatement les attaques de part et d’autre, et éviter toute mesure susceptible d’engendrer de nouvelles pertes humaines et destructions ».

« La seule issue au différend sur le programme nucléaire iranien passe par la négociation. Nous appelons la communauté internationale à appuyer les efforts en faveur d’une solution diplomatique entre les parties », a-t-il déclaré, ajoutant que la Türkiye est prête à assumer ses responsabilités et à « apporter une contribution constructive » à cette fin.