EDGE et le Groupe CS collaborent sur un projet de communications tactiques

PARIS, le 24 juin 2025 (WAM) – Le groupe EDGE, acteur mondial de premier plan dans les technologies avancées et la défense, a signé un protocole d’accord en vue d’une coopération sur un projet de communications tactiques avancées avec le groupe CS, filiale de la société européenne de technologie Sopra Steria, spécialisée dans la conception, le développement et la mise en œuvre de solutions de communication tactique et de systèmes d’information.

L’accord a été conclu en marge du Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris 2025, par Walid Al Mesmari, responsable du pôle Technologies spatiales et cybersécurité chez EDGE, et Pierre Lopez, directeur général du Groupe CS.

Ce protocole d’accord établit les bases de l’intégration d’un système de commandement opérationnel à un réseau de données tactiques, en vue du développement d’une solution souveraine de classe mondiale.

Le pôle Technologies spatiales et cybersécurité de EDGE pilotera cette coopération avec le Groupe CS pour la mise au point de technologies de pointe dans le cadre d’une initiative stratégique plus large visant à renforcer les capacités numériques multi-domaines sur les théâtres d’opérations.

Cet accord marque une nouvelle étape dans la stratégie de EDGE pour développer et produire des systèmes de communication innovants et hautement sécurisés à destination des forces armées, des gouvernements et des entreprises recherchant des solutions de communication fiables et ultra-sécurisées, y compris dans les environnements opérationnels les plus complexes.