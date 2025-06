Lancement d’une suite d’intelligence artificielle avancée issue d’innovations émiriennes

ABOU DHABI, 24 juin 2025 (WAM) — La start-up émirienne en pleine expansion AIREV, spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA), a signé un partenariat stratégique avec Tenstorrent, entreprise américaine renommée dans le domaine des puces d’IA, en vue de développer et déployer un ensemble d’agents intelligents haute performance destinés à des usages institutionnels et souverains.

Cette initiative marque une étape décisive dans la trajectoire de l’IA émirienne vers l’international. L’intégration des solutions matérielles américaines témoigne de la maturité, de la scalabilité et du potentiel exportable des innovations développées localement.

Tenstorrent, fondée par le célèbre concepteur de puces Jim Keller, est spécialisée dans l’architecture centrée sur l’IA, les unités de traitement centralisées RISC-V haute performance, les circuits configurables, ainsi que dans un ensemble de logiciels open source.

Dans le cadre de ce partenariat, la plateforme souveraine d’agents intelligents à la demande développée par AIREV sera déployée directement sur les équipements de Tenstorrent. Une « cellule de développement d’IA autonome » dédiée sera établie aux Émirats arabes unis afin de valider les performances de la solution dans des environnements réels, tant pour les entreprises que pour les entités gouvernementales. Le déploiement sécurisé et local constitue l’un des atouts fondamentaux de ce projet.

Mohammed Khaled, PDG d’AIREV, a déclaré : « Ce partenariat représente une intégration technologique stratégique qui illustre la capacité de l’IA émirienne à s’exporter. Notre collaboration avec Tenstorrent prouve que l’IA émirienne n’est pas uniquement régionale, elle est également prête pour une adoption et une expansion mondiales. »

De son côté, Jim Keller, PDG de Tenstorrent, a souligné que « l’intégration des solutions matérielles de Tenstorrent avec la technologie d’agents intelligents d’AIREV est idéale pour des déploiements en cloud sécurisé ou sur site. »

Il a ajouté : « Grâce à ce partenariat, nous établissons l’infrastructure et la méthodologie nécessaires pour faire rayonner l’IA développée aux Émirats sur la scène mondiale. Cela s’inscrit parfaitement dans la Vision Émirats IA 2031, qui fait de l’exportation des innovations un pilier fondamental du développement économique et de la position de leader mondial des Émirats dans le domaine de l’intelligence artificielle. »

À l’issue de la phase de validation, AIREV et Tenstorrent mettront en œuvre une stratégie mondiale commune visant les secteurs réglementés, les grandes entreprises et les institutions publiques en Amérique du Nord, en Asie et dans le Golfe.