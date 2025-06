Lancement de l’initiative « Notre été est sportif » à Dubaï

DUBAÏ, 25 juin 2025 (WAM) – Le Conseil des sports de Dubaï a annoncé le lancement de l’initiative « Notre été est sportif », qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’août.

Les activités auront lieu dans divers lieux de l’émirat, avec un programme inédit et varié comprenant, pour la première fois, un duathlon sur neige, des courses organisées à l’intérieur des centres commerciaux, ainsi que des compétitions de cyclisme stationnaire sur neige.

Organisée en collaboration avec de nombreuses institutions nationales et des organisateurs d’événements sportifs, l’initiative « Notre été est sportif » vise à promouvoir une culture de l’activité physique et à encourager toutes les catégories de la société – résidents comme visiteurs, de toutes nationalités et de tous âges – à participer activement aux sports estivaux.

Il s’agit d’une initiative communautaire pionnière qui s’inscrit dans les efforts visant à améliorer la qualité de vie à Dubaï et à consolider davantage sa position en tant que l’une des villes les plus actives au monde.

Le programme propose un large éventail d’activités sportives, couvrant les sports de plage, de neige, nautiques, de montagne, ainsi que des événements dédiés aux femmes et aux personnes déterminées. Il inclut également des tournois compétitifs, des camps d'entraînement et des activités récréatives, offrant ainsi une plateforme communautaire inclusive pour tous les passionnés de sport.