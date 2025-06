Le ministère des Sports organise son premier « Conseil des Usagers » de 2025

ABOU DHABI, 25 juin 2025 (WAM) — Le ministère des Sports a organisé le premier « Conseil des Usagers » de l’année 2025, dans le cadre de l’initiative gouvernementale « Zéro Bureaucratie ». Cette démarche témoigne de l’engagement du ministère à améliorer les services publics et à renforcer l’efficacité opérationnelle dans l’ensemble du secteur sportif.

La séance s’est tenue en présence de Son Excellence le Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre des Sports, et de Ghanim Mubarak Al Hajeri, sous-secrétaire du ministère, aux côtés de plus de 40 représentants des fédérations sportives nationales.

Dans son intervention, le Dr Al Falasi a souligné que l’organisation de ce premier Conseil des Usagers illustre la volonté du ministère d’impliquer les bénéficiaires dans le développement des services sportifs. Il a déclaré : « Au ministère des Sports, nous adoptons une approche participative fondée sur l’innovation, l’intégration et la flexibilité. Nous croyons que le véritable progrès commence par l’usager, qui est le mieux placé pour identifier les défis et proposer des solutions concrètes issues de son expérience quotidienne. »

Il a précisé que les Conseils des Usagers représentent un outil essentiel de dialogue direct, permettant de cerner les axes d’amélioration et d’adopter des propositions visant à simplifier les procédures et alléger les charges administratives, conformément au programme gouvernemental "Zéro Bureaucratie". Cela s’inscrit dans la stratégie nationale visant à positionner le gouvernement des Émirats arabes unis parmi les plus performants au monde en matière de services publics.

Plateforme « Sportifai » : vers une transformation numérique du sport

Le ministre a également annoncé le lancement de la plateforme numérique « Sportifai », un outil stratégique qui vise à digitaliser les processus, en accélérer le traitement et faciliter l’accès aux services. Cette plateforme permet également de centraliser les données et de connecter les entités sportives nationales dans un écosystème unifié, s’appuyant sur les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle et d’analyse de données.

« Grâce à cette intégration entre interaction directe et transformation numérique, nous aspirons à offrir une expérience utilisateur fluide, équitable et flexible, tout en augmentant l’efficacité des services pour soutenir l’avenir du sport émirien », a-t-il ajouté.

Engagement pour l’excellence et la transparence

Les Conseils des Usagers s’inscrivent dans une série d’initiatives novatrices mises en place par le gouvernement pour renforcer la communication avec les parties prenantes, offrir une plateforme inclusive d’échange d’idées, relever les défis et identifier des opportunités d’amélioration continue.

À l’issue du Conseil, les équipes dédiées du ministère, en charge du développement des services et de la réduction de la bureaucratie, ont commencé à analyser les propositions et les retours formulés par les représentants des fédérations. Les suggestions prioritaires feront l’objet d’une mise en œuvre rapide, dans le but de renforcer l’excellence opérationnelle et d’améliorer la qualité des services offerts.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts plus larges du ministère visant à moderniser l’expérience usager, rationaliser les procédures administratives, réduire la documentation et favoriser un accès élargi à des services sportifs efficaces et soutenus par la technologie et l’intelligence artificielle.

Elle reflète l’attachement du ministère à promouvoir la transparence et la flexibilité dans la prestation des services, conformément aux objectifs de la vision « Nous, les Émirats 2031 », qui ambitionne de faire des Émirats arabes unis l’un des gouvernements les plus efficients et les plus performants au monde.