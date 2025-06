Charjah inaugure « Sana », première centrale solaire de l’émirat

CHARJAH, 25 juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice-gouverneur de Charjah, président du Département du pétrole et président de la Sharjah National Oil Corporation (SNOC), a inauguré ce matin « Sana », première centrale solaire de l’émirat, implantée dans le complexe gazier d’Al Sajaa, sur une superficie de 850 000 m² et d’une capacité de production de 60 mégawatts.

Lors de la cérémonie, Son Altesse a souligné que ce projet marquait une avancée majeure vers un avenir énergétique durable pour l’émirat, en cohérence avec la mission du Conseil de l’énergie de Charjah, chargé de planifier stratégiquement les ressources énergétiques et hydriques du territoire.

Ce projet illustre l’engagement de l’émirat à adopter des sources d’énergie propres et renouvelables et à protéger l’environnement, a affirmé le président de la SNOC, en insistant sur l’importance de la coopération et de l’innovation pour bâtir un avenir plus vert.

Le nom « Sanaa » a été choisi pour sa signification évoquant la lumière et la clarté. Le projet, lancé il y a huit ans à l’initiative d’ingénieurs émiratis, a vu ses premiers pas en 2018 avec une station pilote à Hamriyah, d’une capacité de 300 kW, destinée à alimenter les opérations de gaz liquéfié.

Ingénierie locale, vision stratégique

Le directeur exécutif de la SNOC, Khamis Al Mazrouei, a affirmé que cette centrale solaire représente bien plus qu’un simple projet énergétique : elle incarne un investissement dans les compétences nationales, un modèle de durabilité et de souveraineté énergétique. Il a précisé que de nombreux ingénieurs et techniciens impliqués dans le projet sont diplômés d’universités émiraties.

La centrale « Sanaa » comprend plus de 98 000 panneaux solaires montés sur 13 000 structures pivotantes capables de suivre le mouvement du soleil. Sa capacité de 60 MW permet de couvrir les besoins annuels en électricité de 13 780 foyers, tout en évitant l’émission de près de 66 000 tonnes de CO₂ par an.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et dans l’objectif de la SNOC de diversifier ses sources d’énergie, réduire son empreinte carbone et fournir une valeur durable à l’émirat de Charjah et à ses habitants.

Un modèle de partenariat durable

Le projet a été mis en œuvre par la SNOC en partenariat avec la Sharjah Electricity, Water and Gas Authority (SEWA) et la société Emirg, co-entreprise entre Masdar (Abou Dhabi Future Energy Company) et EDF (Électricité de France). Emirg assurera l’exploitation et la maintenance de la centrale pendant 25 ans.

Le prince héritier a remercié les partenaires, les ingénieurs et toutes les équipes impliquées, soulignant que « Sana » n’est que le début d’une série d’initiatives visant à renforcer la durabilité énergétique de l’émirat.

En activant le bouton de mise en service, Son Altesse a symboliquement lancé les opérations de la centrale, avant d’effectuer une visite sur site où il a été informé du mécanisme d’intégration de l’énergie solaire au réseau électrique local, et de la capacité d’exportation de l’excédent vers la SEWA.