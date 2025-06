La PCFC, DP World et l’Académie maritime de Charjah lancent le programme « SANAD » pour former les talents émiratis en sécurité maritime

CHARJAH, 25 juin 2025 (WAM) — La Corporation des ports, des douanes et des zones franches (PCFC) et DP World ont signé un protocole d’accord tripartite avec l’Académie maritime de Charjah (SMA) pour le lancement de « Sanad », un nouveau programme de formation visant à développer les compétences des jeunes professionnels émiratis dans le domaine de la sécurité maritime.

D’une durée de 12 à 14 mois, ce programme dotera les professionnels émiratis de compétences avancées en stratégie de sécurité et en gestion des risques, avec un accent particulier sur les ports et le transport maritime, grâce à un enseignement académique combiné à une expérience pratique approfondie.

Dans le cadre de cet accord triennal, les partenaires collaboreront également dans les domaines de l’éducation maritime, de la recherche et des initiatives de formation, répondant aux besoins du marché et s’alignant sur les priorités nationales des Émirats arabes unis. La sécurité maritime constitue une priorité majeure, car elle joue un rôle clé dans la protection des intérêts économiques et stratégiques du pays — de la sécurisation des infrastructures critiques et des routes commerciales à la garantie de la fluidité du trafic de marchandises via les ports émiratis.

Nasser Abdulla Al Neyadi, PDG de la PCFC et Directeur général de la sécurité du groupe DP World, a déclaré : « Cette coopération reflète notre engagement à autonomiser les talents nationaux et à renforcer les capacités de sécurité dans les secteurs économiques clés. Elle s’inscrit dans les objectifs stratégiques de Dubaï au titre de l’Agenda économique de Dubaï (D33), renforçant sa position en tant que centre mondial du commerce et de la logistique à travers une croissance durable et un avantage concurrentiel. »

La PCFC et DP World seront chargées d’identifier les besoins en formation et de proposer les candidats, tandis que l’Académie maritime de Charjah assurera la mise en œuvre du programme, fournira des formateurs experts et délivrera des certifications accréditées.

Dr Hashim Al Zaabi, Directeur de l’Académie maritime de Charjah, a souligné : « Cet accord représente un modèle d’intégration académique et stratégique, soutenant la vision des Émirats arabes unis pour le développement du capital humain et la promotion du leadership national dans les domaines de la sécurité maritime et de l’enseignement. Il témoigne de notre engagement à répondre aux besoins évolutifs du secteur tout en renforçant le rôle du pays à l’échelle régionale et internationale. »

L’Académie dispose de laboratoires ultramodernes, de salles de simulation et d’installations de formation conçues pour préparer les étudiants aux défis réels du secteur maritime, y compris les conditions météorologiques et sécuritaires variées. Ces infrastructures sont essentielles pour doter les futurs professionnels de compétences en phase avec les objectifs stratégiques nationaux, a conclu Al Neyadi.