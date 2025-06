Yas Waterworld Yas Island accueille les visiteurs dans sa nouvelle extension à partir du 1er juillet

ABOU DHABI, 25 juin 2025 (WAM) – Miral, principal développeur d’expériences immersives et de destinations emblématiques à Abou Dhabi, a annoncé l’ouverture officielle au public, à compter du 1er juillet, de la très attendue extension du parc aquatique Yas Waterworld sur l’île de Yas.

Ce développement majeur, qui s’étend sur 13 445 m², enrichit considérablement l’offre de classe mondiale du parc, en introduisant un nouveau thème baptisé « La Cité Perdue », prolongement de l’histoire originale du parc « La Légende de la Perle Perdue ». Plus de 20 nouvelles attractions, toboggans et expériences exaltantes viennent s’ajouter à un nouvel espace de restauration, offrant des aventures aquatiques pour tous les âges. Avec cette expansion, Yas Waterworld compte désormais plus de 60 manèges, glissades et attractions, consolidant sa position de destination aquatique incontournable dans la région.

Dr Mohamed Abdalla Al Zaabi, PDG du groupe Miral, a déclaré : « L’extension de Yas Waterworld sur l’île de Yas représente une nouvelle étape audacieuse dans notre mission visant à offrir des expériences exceptionnelles et joyeuses de renommée mondiale. Ces nouvelles attractions transforment non seulement le divertissement aquatique dans la région, mais témoignent également de notre engagement continu à créer des destinations innovantes qui captivent les visiteurs de tous âges. En contribuant à la croissance du tourisme à Abou Dhabi et à la diversification économique de l’émirat, nous sommes fiers d’offrir une nouvelle raison aux familles et amateurs de sensations fortes de découvrir tout ce que l’île de Yas a à offrir. »

Une offre enrichie pour tous les profils de visiteurs

Parmi les nouvelles aventures proposées, les familles pourront profiter d'Al Mafras, un toboggan sinueux et désertique pour enfants avec virages doux, pentes excitantes et une arrivée en éclaboussures ; Red Dunes, un tube aquatique fermé promettant adrénaline et rebondissements, ou encore Al Falaj Race, première course de radeaux en duel côte-à-côte de la région, mêlant descentes à grande vitesse, virages serrés et compétition palpitante.

L’extension comprend également Al Sahel Junior, le premier mini boomerango à gravité zéro de la région, offrant descentes vertigineuses et glissades dynamiques, ainsi que Dawwama Junior, une version adaptée aux enfants du célèbre toboggan tornade du parc.

Les visiteurs pourront aussi se lancer dans les méandres déroutants de Mataha Madness, se laisser emporter par les tourbillons de Sadaf Swirl, ou encore vivre l’intensité de Bahamut’s Rage, une descente en bûche à haute sensation.

Petits et grands trouveront leur bonheur dans l’espace interactif Bandit’s Playground, une zone d’éclaboussures pleine de surprises située au sein du tout nouveau Bandit’s Village.

Ces ajouts exceptionnels renforcent l’offre déjà impressionnante du parc, garantissant un divertissement sans fin pour tous les visiteurs, quel que soit leur âge ou leur niveau de témérité.