Le Président des Émirats arabes unis honore l’ambassadeur du Liban avec l’Ordre de l’Indépendance de première classe

ABOU DHABI, 25 juin 2025, (WAM) – Le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a décerné l’Ordre de l’Indépendance de première classe à l’ambassadeur de la République libanaise auprès des Émirats arabes unis, Fouad Chehab Dandan.

Cette distinction honorifique lui a été attribuée en reconnaissance des efforts déployés durant son mandat aux Émirats, ayant contribué au renforcement et au développement des relations fraternelles entre les deux pays dans divers domaines.

Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a remis la décoration à l’ambassadeur Dandan à l’occasion d’une réception organisée aujourd’hui à Abou Dhabi.

À cette occasion, Son Altesse Cheikh Abdallah a adressé ses meilleurs vœux de succès à l’ambassadeur libanais, saluant ses contributions au resserrement des liens bilatéraux dans tous les secteurs.

L’ambassadeur Fouad Chehab Dandan a exprimé sa profonde gratitude et son appréciation au Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, rendant hommage à sa sagesse et à son rôle influent sur les scènes régionale et internationale.

Il a également réaffirmé la solidité des relations fraternelles entre les Émirats arabes unis et le Liban, tout en remerciant l’ensemble des institutions gouvernementales émiriennes pour leur soutien et leur coopération, qui ont grandement facilité le succès de sa mission diplomatique.