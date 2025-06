Le Président des Émirats arabes unis et l'Émir du Qatar se rencontrent à Doha pour discuter des liens bilatéraux étroits et des évolutions régionales

DOHA, 25 juin 2025, (WAM) — Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a rencontré aujourd’hui Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l’État du Qatar, à Doha, afin de discuter des relations solides entre les deux pays et des moyens de les renforcer davantage au bénéfice des deux nations et de leurs peuples.

Les deux dirigeants ont également passé en revue les derniers développements au Moyen-Orient et les efforts en cours visant à promouvoir la paix et la stabilité dans la région, avec pour objectif d'encourager la prospérité et le progrès pour tous.

Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a chaleureusement accueilli le Président des Émirats arabes unis, en visite fraternelle au Qatar dans le but de consolider les liens profonds unissant les deux pays, conformément à leur engagement commun en faveur de la coopération conjointe au sein du Golfe.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les évolutions régionales et internationales, en mettant particulièrement l’accent sur la situation au Moyen-Orient à la suite de l’annonce d’un cessez-le-feu entre la République islamique d’Iran et l’État d’Israël.

Son Altesse le Président des Émirats arabes unis a salué les efforts de Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani dans la facilitation de l’accord de cessez-le-feu entre l’Iran et Israël. Il a souligné l’importance d’une action internationale coordonnée pour créer les conditions propices à la préservation de la sécurité et de la stabilité régionales.

Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed a réaffirmé la solidarité des Émirats arabes unis avec le Qatar et son peuple à la suite de la récente attaque sur son territoire. Il a exprimé le soutien total des Émirats à toute mesure prise par le Qatar pour préserver sa sécurité et protéger ses citoyens.

Pour sa part, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a remercié le Président des Émirats pour ses sentiments sincères envers le peuple qatari et a salué la position de soutien et de solidarité des Émirats dans le contexte des événements récents.

Les deux dirigeants ont souligné l’importance de promouvoir le dialogue et les solutions diplomatiques comme voie privilégiée pour surmonter les crises et préserver la sécurité régionale et mondiale.

La réunion s’est tenue en présence des membres de la délégation accompagnant Son Altesse le Président des Émirats arabes unis, notamment Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prince héritier de Dubaï, Vice-Premier ministre et ministre de la Défense ; Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président de la Cour présidentielle pour les affaires spéciales ; Cheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, Conseiller du Président des Émirats arabes unis ; ainsi que plusieurs ministres et hauts responsables.

Du côté qatari, ont assisté à la rencontre Son Altesse Cheikh Jassim bin Hamad Al Thani, Représentant personnel de l’Émir du Qatar ; Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères ; ainsi que plusieurs Cheikhs et hauts responsables qataris.

À l’issue de la rencontre, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed a quitté le Qatar, salué à son départ par Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, accompagné de plusieurs Cheikhs et hauts responsables.