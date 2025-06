Les Émirats arabes unis parmi les économies mondiales d’élite avec des notations souveraines fortes et stables attribuées par les trois principales agences internationales de crédit

ABOU DHABI, le 25 juin 2025 (WAM) — Le ministère des Finances des Émirats arabes unis (EAU) a annoncé que les trois principales agences mondiales de notation financière – Fitch Ratings, S&P Global et Moody’s Investors Service – ont attribué une notation de crédit souveraine à l’État émirien.

Cette reconnaissance illustre la confiance internationale constante dans la solidité de l’économie nationale et la durabilité des politiques budgétaires du pays.

Le 17 juin 2025, S&P Global a attribué une notation souveraine « AA » aux Émirats arabes unis avec une perspective stable. De son côté, Moody’s a confirmé sa note « Aa2 » avec perspective stable dans son rapport annuel 2025, tandis que Fitch a également maintenu sa notation à « AA- » avec une perspective stable, le 24 juin 2025.

L’unanimité de ces trois grandes agences de notation confirme la solidité budgétaire avancée des Émirats arabes unis et les classe parmi les rares pays à obtenir des évaluations solides de la part des trois institutions.

À cette occasion, Son Altesse Cheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Premier Vice-Souverain de Dubaï, Vice-Premier ministre et ministre des Finances, a déclaré :

« La confirmation de la notation souveraine robuste des Émirats arabes unis par les trois principales agences internationales, accompagnée d’une perspective stable, reflète la confiance profondément enracinée de la communauté internationale dans la résilience de notre économie et l’efficacité de nos politiques financières. Cela découle d’une vision économique intégrée menée par Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président de l’État, et suivie de près par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier ministre des Émirats arabes unis et Souverain de Dubaï. »

Son Altesse a affirmé que les Émirats arabes unis continuent de mettre en œuvre des politiques économiques fondées sur la diversification, la transparence et la rigueur budgétaire, avec un accent particulier sur l’augmentation des revenus non pétroliers et la réalisation de la durabilité financière. Cette approche reflète la performance intégrée des institutions gouvernementales et la planification stratégique à long terme qui renforcent la position des Émirats en tant que centre économique mondial souple et crédible.

Il a ajouté : « Le ministère des Finances reste déterminé à coopérer avec l’ensemble des entités gouvernementales pour améliorer l’efficacité de la gestion des ressources, développer des secteurs productifs et accroître l’attractivité de l’investissement. Le développement de la courbe des rendements souverains du dirham constitue un jalon majeur en matière de transparence des marchés, en fournissant une référence fiable pour l’évaluation des instruments de dette libellés en dirhams. Cela consolide la présence des Émirats sur la carte économique mondiale et renforce leur capacité à relever, avec assurance, les défis régionaux et internationaux — en élargissant la base d’investisseurs et en affirmant leur réputation comme destination sûre et attrayante sur les marchés mondiaux de capitaux. »

Les évaluations reçues confirment la capacité des Émirats à diversifier leurs revenus, à accroître les recettes non pétrolières, à maintenir une discipline budgétaire rigoureuse, à gérer efficacement les risques et à adopter des politiques financières prudentes — autant de facteurs qui ont contribué à la stabilité économique et à la croissance soutenue de divers secteurs.

Le rapport de S&P met en avant la solidité financière des Émirats et la force de leurs actifs souverains consolidés, en soulignant que les tensions géopolitiques régionales devraient avoir un impact limité grâce aux importants fonds souverains du pays et à sa stabilité interne.

Le rapport de Moody’s salue les efforts continus du gouvernement émirien en matière de diversification des sources de revenus non pétroliers, de soutien au développement des secteurs non pétroliers et de renforcement de l’attractivité du pays pour les investisseurs étrangers et les talents qualifiés.

Fitch, tout en notant les risques géopolitiques élevés dans la région, confirme la capacité solide des Émirats à absorber les chocs à court terme, grâce à d’importantes réserves fiscales et extérieures.

Cette triple reconnaissance atteste une nouvelle fois de la réussite continue des Émirats à concilier stabilité financière et croissance économique, renforçant la confiance des investisseurs internationaux et consolidant la réputation du pays en tant que destination stable et fiable pour les affaires et l’investissement.