Les dirigeants des Émirats arabes unis félicitent les dirigeants arabes et islamiques à l’occasion du Nouvel An hégirien

ABOU DHABI, 26 juin 2025, (WAM) -- Le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a adressé des messages de félicitations aux rois, présidents et émirs des pays arabes et islamiques à l’occasion du Nouvel An hégirien 1447.

Son Altesse le Président a exprimé ses vœux de santé et de bonheur à leurs Altesses et Excellences, ainsi que de progrès et de prospérité continus pour leurs peuples, souhaitant dignité et gloire aux nations arabes et islamiques.

Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président, Premier ministre et Souverain de Dubaï, ainsi que Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-président, Vice-premier ministre et président de la Cour présidentielle, ont envoyé des messages similaires aux rois, présidents, émirs et Premiers ministres des pays arabes et islamiques à l’occasion de la nouvelle année hégirienne.