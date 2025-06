Énergie, industrie, infrastructures : les Émirats et la Chine renforcent leur coopération

PÉKIN, 26 juin 2025 (WAM) – Le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, directeur général du groupe ADNOC et président de Masdar, a effectué une visite de travail en République populaire de Chine, au cours de laquelle il a rencontré de hauts responsables du gouvernement chinois ainsi que des dirigeants de grandes entreprises chinoises.

Cette visite visait à renforcer les relations bilatérales et à élargir la coopération dans les domaines de l’énergie, des énergies renouvelables, de l’industrie et des infrastructures.

Lors de son déplacement, le Dr Al Jaber s’est entretenu avec Lan Fo’an, ministre chinois des Finances, Liu Jianchao, chef du département international du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), ainsi que Zou Jiayi, présidente de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB), en présence de S.E. Hussain bin Ibrahim Al Hammadi, ambassadeur des Émirats arabes unis en Chine.

Le Dr Al Jaber a réaffirmé l’engagement constant des Émirats arabes unis à consolider et développer le Partenariat stratégique global avec la Chine, soulignant l’importance de lancer de nouvelles initiatives favorisant les objectifs de développement des deux nations, notamment en soutenant les entreprises nationales et en renforçant la collaboration entre les secteurs public et privé pour encourager une croissance économique durable et mutuelle.

Il a également tenu une série de réunions avec les dirigeants de grandes entreprises chinoises, dont Wang Yuetao, président de ZhenHua Oil ; Liao Zengtai, président de Wanhua, acteur majeur dans la fabrication de produits chimiques ; Liu Haoling, président de la China Investment Corporation (CIC) ; Dai Houliang, président de la China National Petroleum Corporation (CNPC), l’un des plus grands groupes mondiaux de l’énergie et de la pétrochimie ; Zhang Chuanjiang, président de la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ; Zhang Lei, président de Envision, spécialisée dans les énergies renouvelables et la gestion énergétique intelligente ; Song Hailiang, président de la China Energy Engineering Corporation (CEEC), active dans les projets d’énergie et d’infrastructure ; ainsi que Chen Guanfu, président de POWERCHINA International.

Ces échanges ont porté sur l’évolution de la coopération dans les secteurs de l’énergie, notamment les énergies renouvelables, le pétrole et le gaz, le GNL, le raffinage et la pétrochimie, ainsi que sur les questions stratégiques liées au transport maritime et au stockage.

Les discussions ont également exploré les opportunités d’investissements dans des domaines prioritaires d’intérêt commun et dans des projets d’infrastructure industrielle potentiels, dans le cadre de la volonté partagée des deux pays de promouvoir des partenariats industriels et technologiques soutenant le développement durable, favorisant le transfert de savoir-faire, la localisation industrielle et le renforcement de la compétitivité globale.

La Chine reste le premier partenaire commercial des Émirats arabes unis, avec un commerce bilatéral dépassant les 100 milliards de dollars américains en 2024, soit une croissance annuelle de 7 %, tirée principalement par une augmentation de 18 % des importations.

Au premier trimestre 2025, le commerce non pétrolier entre les deux pays a enregistré une croissance d’environ 18 % par rapport à la même période de l’année précédente, soutenue par une hausse de 32,5 % des exportations, de 20,2 % des réexportations et de 12,7 % des importations.