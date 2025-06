Les Émirats arabes unis prennent la présidence du Groupe de soutien du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes pour la période 2025–2026

GENÈVE, 26 juin 2025 (WAM) —Le groupe de soutien du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNDRR) a approuvé à l’unanimité, lors de sa réunion à Genève, la nomination de Son Excellence Jamal Jama Al Musharakh, représentant permanent des Émirats arabes unis auprès de l’ONU et des autres organisations internationales à Genève, en tant que président du groupe pour la période 2025–2026, à compter d’août 2025.

Les Émirats arabes unis succèdent ainsi à la République fédérale démocratique d’Éthiopie, qui assurait cette fonction pour le mandat 2024–2025. Il s’agit d’une étape marquante, puisque les Émirats deviennent le premier pays arabe à accéder à cette présidence.

Cette nomination reflète l’engagement profond des Émirats arabes unis en faveur du multilatéralisme, du développement durable, ainsi que de leur rôle proactif dans la lutte contre les risques croissants liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles.

Dans son allocution devant les membres du groupe, Son Excellence Al Musharakh a affirmé l’engagement total de l’État à renforcer son leadership au sein du groupe de soutien du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes. Il a souligné que la priorité des Émirats serait de promouvoir la coopération internationale et de veiller à intégrer la résilience face aux catastrophes dans tous les aspects du développement. Il a également réaffirmé la volonté des Émirats de travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires pour protéger les populations les plus vulnérables et atténuer les défis croissants induits par le changement climatique et les catastrophes.

Le groupe de soutien de l’UNDRR constitue une plateforme clé de dialogue entre les États membres, en appui à la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015–2030. Il contribue à renforcer la coordination et la coopération internationales pour une meilleure capacité d’adaptation aux catastrophes naturelles.

Dans le cadre de cette présidence, les Émirats arabes unis s’attacheront à définir les priorités et à orienter les débats autour des défis croissants liés aux catastrophes, notamment ceux exacerbés par le changement climatique.