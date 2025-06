Les Émirats arabes unis réaffirment leur engagement indéfectible en faveur d’une action humanitaire fondée sur des principes lors du Segment des affaires humanitaires de l’ECOSOC

GENÈVE, 26 juin 2025, (WAM) –Les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur attachement constant à une action humanitaire fondée sur des principes à l’occasion du Segment des affaires humanitaires du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) 2025, qui s’est tenu au Palais des Nations à Genève.

Dans son intervention, Jamal Jama Al Musharakh, représentant permanent des Émirats arabes unis auprès des Nations unies et des autres organisations internationales à Genève, a souligné l’importance de respecter les principes fondamentaux de l’action humanitaire, à savoir la neutralité, l’impartialité et l’indépendance.

Il a plaidé en faveur d’un changement structurel du système humanitaire, appelant à passer d’une réponse réactive à une approche anticipative. Il a mis en exergue la nécessité d’investir davantage dans les systèmes d’alerte précoce et les mécanismes de financement anticipé, notamment face aux crises liées au changement climatique.

Al Musharakh a également insisté sur l’impératif de protéger les civils dans les zones de conflit et de garantir un accès humanitaire sans entrave. Il a évoqué en particulier la situation dans la bande de Gaza, déclarant : « Nous condamnons fermement les violations persistantes commises par Israël et soulignons la nécessité de soutenir les efforts visant à assurer la livraison immédiate, sûre, sans entrave et durable de l’aide humanitaire à grande échelle, par tous les moyens possibles. »

Le diplomate émirien est également intervenu lors d’un panel de haut niveau intitulé « Réimaginer le système humanitaire : modèles innovants pour sauver des vies, réduire la souffrance et promouvoir la résilience et les moyens de subsistance des populations ». Ce panel réunissait des représentants de grandes organisations internationales, dont Tom Fletcher, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence à l’OCHA, ainsi que des représentants du HCR, de l’UNDRR, de la FAO, du PAM, de l’UNICEF, de Women for Change South Sudan et du Conseil international des agences bénévoles (ICVA).

Dans son intervention, Al Musharakh a souligné l’importance de l’innovation dans les réponses humanitaires. « L’innovation n’est plus un luxe — elle est devenue une nécessité », a-t-il affirmé, appelant à l’amélioration des mécanismes de distribution de l’aide en phase avec les besoins réels des populations affectées. Il a également insisté sur le besoin d’un « courage politique » pour opérer une réforme structurelle et garantir que le système humanitaire reste adapté aux dynamiques changeantes de la situation mondiale.

Le Segment des affaires humanitaires de l’ECOSOC 2025 a rassemblé des dirigeants internationaux, des experts humanitaires et des diplomates autour de thématiques clés telles que l’innovation, le renforcement de la résilience et la coopération multilatérale face aux défis croissants, notamment les conflits armés, le changement climatique et les déplacements forcés.

La participation active des Émirats arabes unis reflète leur volonté continue de promouvoir des approches humanitaires innovantes, collaboratives et ancrées dans les principes, face aux crises mondiales les plus urgentes.