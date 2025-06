L’Association internationale de médecine des addictions : Les Émirats, un modèle mondial de lutte contre le fléau de la drogue, de traitement et de réhabilitation

ABOU DHABI, le 26 juin 2025 (WAM) - L’Association internationale de médecine des addictions (ISAM) a salué les efforts des Émirats arabes unis et leur adoption d’une vision novatrice en matière de lutte contre le fléau de la drogue, notamment dans les domaines de la prévention et du traitement. Cette approche repose sur le renforcement de la recherche scientifique dans les méthodes de détection de la consommation de drogues, le soutien aux groupes vulnérables, le développement de centres de traitement modernes, ainsi que la fourniture de services de soins médicaux et de réhabilitation psychologique.

À l’occasion de la Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues, célébrée chaque année le 26 juin, le Dr Hamad Al Ghafri, président de l’ISAM, a souligné que les Émirats, grâce à la vision éclairée de leur direction, ont mis en place une stratégie nationale intégrée de lutte contre les stupéfiants. Cette stratégie comprend des politiques, des procédures et des initiatives innovantes qui ont permis aux Émirats arabes unis de devenir un modèle mondial dans la prévention et la lutte contre la drogue.

Il a également souligné l’engagement des Émirats à collaborer étroitement avec toutes les instances et organisations internationales concernées, dans le but de contrer les dangers liés à la drogue. Le pays a lancé de nombreuses initiatives pionnières dans ce domaine, couvrant les aspects de la prévention, de la sensibilisation communautaire, de l’autonomisation sociale, ainsi que du renforcement de la coopération internationale.

L’Association internationale de médecine des addictions a pris part à la célébration mondiale de cette Journée, qui vise à mettre en lumière les efforts et les initiatives menés à l’échelle internationale pour faire face à ce fléau et à ses répercussions sur la sécurité et la santé des sociétés.

À cette occasion, l’ISAM – organisation mondialement reconnue regroupant plus de 15 000 spécialistes et 55 associations nationales et régionales – a réaffirmé son engagement en faveur d’une approche scientifique, humaine et collaborative dans la gestion de la consommation de substances et des addictions comportementales. Elle a également insisté sur l’importance d’un cadre thérapeutique global, fondé sur la science et l’empathie, pour relever les défis liés aux différentes formes d’addiction.

Le Dr Al Ghafri a indiqué que cette journée constitue une opportunité pour sensibiliser aux dangers de la drogue et à ses effets dévastateurs sur la santé et la sécurité des communautés à travers le monde, tout en mettant en avant les efforts de traitement et de réinsertion. Il a précisé que les études menées par l’ISAM démontrent que l’addiction est une condition de santé complexe aux conséquences profondes sur les individus, les familles et les sociétés, et qu’elle nécessite une réponse efficace et pluridisciplinaire associant médecine, psychologie, travail social et santé publique.

Il a ajouté que l’addiction ne constitue pas un échec moral, mais une condition traitable influencée par de nombreux facteurs sociaux, économiques et psychologiques. À l’occasion de cette journée mondiale, l’ISAM appelle la communauté internationale à soutenir les traitements fondés sur des données scientifiques et à respecter les droits humains.

Les partenariats internationaux de l’ISAM incluent notamment l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’Agence européenne des drogues (EUDA) et l’Institut national américain pour l’abus des drogues (NIDA).

Grâce à ces collaborations, l’ISAM fournit des orientations scientifiques aux instances et comités internationaux, renforce les capacités sanitaires dans les pays à revenu faible et intermédiaire, appuie l’élaboration et l’évaluation des politiques nationales en matière d’addiction, et encourage des interventions de santé publique basées sur des preuves, adaptées aux contextes culturels locaux.

L’ISAM continue également de faire de l’éducation, de la formation et de l’innovation des priorités, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Elle rend hommage aux chercheurs, médecins, défenseurs issus de la communauté des patients et aux personnes ayant une expérience vécue, dont les contributions sont essentielles pour réduire les risques et favoriser le rétablissement.