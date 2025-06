Une entreprise émirienne construira une centrale solaire de 50 MW à Madagascar et prévoit une extension de 250 MW /

ABOU DHABI, 30 juin 2025 (WAM) – La société émirienne Global South Utilities (GSU), filiale de Resources Investment Company, a signé deux accords majeurs avec le gouvernement de Madagascar visant à accroître les capacités en énergies renouvelables et à faire progresser la transition énergétique propre du pays.

Le premier accord, conclu avec le ministère malgache de l'Énergie et des Hydrocarbures, prévoit le développement d'une centrale solaire photovoltaïque de 50 mégawatts, accompagnée d’un système de stockage par batteries d’une capacité de 25 MWh, à Moramanga.

Ce partenariat jette les bases d’un futur contrat d’achat d’électricité avec JIRAMA, la société nationale d’électricité de Madagascar. Une fois achevé, le projet renforcera considérablement le Réseau interconnecté d’Antananarivo et réduira la dépendance du pays aux combustibles fossiles. Sa mise en œuvre est prévue dans un délai de 12 mois.

Le second accord formalise l’intention des deux parties de collaborer au développement de nouveaux projets pour une capacité installée totale pouvant atteindre 250 MW. Dans ce cadre, GSU et les autorités malgaches mèneront une étude de faisabilité approfondie afin d’évaluer les aspects techniques, environnementaux et économiques des futures installations.

La cérémonie de signature s’est déroulée au Palais d’État d’Iavoloha, en présence de Son Excellence Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar. Les accords ont été paraphés par Olivier Jean-Baptiste, ministre de l’Énergie et des Hydrocarbures de Madagascar, et Ali Alshimmari, directeur général et PDG de Global South Utilities.

« Cet accord constitue une étape déterminante dans notre engagement à élargir l’accès à une énergie propre et fiable dans les pays du Sud global », a déclaré Ali Alshimmari. « Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement malgache sur un projet qui soutient la sécurité énergétique, le développement économique et la résilience climatique. »

Ces accords illustrent l’ambition commune de Madagascar et des Émirats arabes unis de renforcer leur coopération dans le cadre de projets d’infrastructures durables à grande échelle.