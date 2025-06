« La Fondation de Charjah pour les arts » lance les programmes « Artiste en résidence » et « Atelier »

CHARJAH, 30 juin 2025 (WAM) — La Fondation de Charjah pour les arts a lancé les programmes « Artiste en résidence » et « Atelier », organisés dans un ensemble de maisons patrimoniales réhabilitées et d’espaces artistiques contemporains répartis à travers plusieurs régions de l’émirat de Charjah. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts constants de la Fondation pour renforcer les infrastructures culturelles et soutenir les pratiques artistiques multidisciplinaires.

Les deux programmes s’inspirent des dimensions matérielles et immatérielles de l’eau. Leurs lieux d’accueil comprennent le quartier historique surplombant la crique de Charjah, la côte de la ville de Hamriyah, ainsi que la ville de Kalba sur le golfe d’Oman.

Le programme « Atelier » offre aux artistes, à différents stades de leur carrière, des espaces créatifs variés avec la possibilité de louer des studios pour une durée allant jusqu’à trois ans. Il prévoit également des espaces de travail gratuits réservés aux jeunes diplômés en beaux-arts et aux doctorants.

Quant au programme « Artiste en résidence », il est ouvert aux artistes visuels, auteurs de performances, poètes, musiciens, chercheurs, cinéastes et autres créateurs souhaitant développer leurs pratiques expérimentales. Il comprend la prise en charge des billets de voyage, des frais d’hébergement et de transport, une allocation mensuelle, ainsi qu’un accès aux ressources et aux réseaux spécialisés de la Fondation.

L’appel à candidatures pour le programme « Artiste en résidence » sera ouvert prochainement, tandis que l’appel pour le programme « Atelier » sera lancé plus tard dans l’année. Les lieux qui accueilleront ces programmes incluent le Bâtiment des Collections, la Maison Obaid Al Shamsi et la Maison Al Serkal situés sur la Place des Arts à Charjah, ainsi que les studios de Hamriyah et l’ancienne usine de glace de Kalba.

Ces sites se distinguent par leur importance historique et architecturale : certains bâtiments datent du XIXe siècle et ont été restaurés pour accueillir des programmes artistiques et culturels. Cette démarche témoigne de l’engagement de la Fondation à préserver le patrimoine architectural tout en le transformant en espaces contemporains propices à la création et au dialogue.

Ces initiatives s’inscrivent dans la vision de la Fondation de Charjah pour les arts, qui vise à affirmer la place de l’émirat en tant que centre régional et international de production artistique et culturelle, et à favoriser les échanges de savoirs et de créativité entre les artistes et la société.