Dubaï trace l’avenir de la mobilité avec le lancement du premier vol d’essai du taxi aérien « Joby »

DUBAÏ, 30 juin 2025 (WAM) – Son Altesse le Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-Premier ministre, ministre de la Défense et président du Conseil exécutif de l’émirat de Dubaï, a affirmé que la vision de Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et souverain de Dubaï, constitue le fondement de la contribution tangible de Dubaï à la construction d’un avenir prometteur et durable pour de nombreux secteurs clés à l’échelle mondiale, à travers le lancement et l’adoption de services et de solutions innovants soutenus par des partenariats stratégiques solides avec les plus grands acteurs de l’innovation et du développement technologique dans le monde.

Cette déclaration intervient à l’occasion du lancement par l’Autorité des routes et des transports (RTA) de Dubaï du premier vol d’essai du taxi aérien “Joby”, en partenariat avec la société américaine Joby Aviation, spécialisée dans le développement de taxis aériens électriques destinés au transport de passagers. Le vol d’essai a été effectué depuis un site désertique à Dubaï.

Son Altesse a souligné que cette avancée pionnière reflète la vision d’avenir des Émirats arabes unis et leur engagement à figurer parmi les pays de tête en matière d’adoption de solutions innovantes qui assurent le bien-être et la satisfaction des citoyens. Il a déclaré : « Il ne s’agit pas simplement d’un succès technologique, mais d’une nouvelle étape importante dans notre parcours vers la construction d’un environnement urbain intégré, fondé sur la durabilité et l’excellence technologique. »

Ajoutant : « Nous sommes déterminés à transformer les technologies émergentes en services qui améliorent la qualité de vie. Nous poursuivons nos efforts pour établir de nouvelles normes mondiales en matière de développement urbain fondé sur l’innovation. L’intégration du service de taxi aérien dans le système de mobilité urbaine soutient l’objectif de Dubaï de devenir une ville conçue pour répondre aux besoins des générations futures. Chaque initiative vise à faciliter la vie des citoyens, à ouvrir de nouvelles opportunités et à faire de Dubaï la meilleure ville au monde pour vivre, travailler et visiter. »

Un vol d’essai pionnier dans la région

Le vol expérimental a été supervisé par Son Excellence Mattar Al Tayer, directeur général et président du Conseil d’administration de la RTA, en présence de hauts responsables, dont Saeed Mohammed Al Suwaidi, directeur général de l’Autorité générale de l’aviation civile, et Ahmed Ali Al Baloozi, directeur exécutif du secteur de la sécurité aérienne à l’Autorité de l’aviation civile de Dubaï.

Ce vol marque le début d’une série de tests quotidiens pour évaluer la performance du véhicule dans l’environnement local, en préparation de son lancement commercial en milieu urbain.

Caractéristiques du taxi aérien « Joby »

Le taxi aérien Joby est un véhicule entièrement électrique, respectueux de l’environnement, doté de capacités de décollage et d’atterrissage verticaux. Il est équipé de six rotors et de quatre blocs de batteries, lui permettant de parcourir jusqu’à 160 kilomètres à une vitesse maximale de 320 km/h. Il peut transporter quatre passagers et un pilote, et génère un niveau sonore considérablement réduit par rapport aux hélicoptères.

Grâce à sa capacité de décollage vertical, il s’adapte parfaitement aux environnements urbains, ne nécessitant qu’un espace réduit pour les opérations de décollage et d’atterrissage.

Vers un lancement commercial en 2026

Les responsables ont assisté à une présentation de JoeBen Bevirt, fondateur et PDG de Joby Aviation, et d’Ahmed Hashim Bahrozyan, directeur exécutif de la Fondation des transports publics. Ils ont présenté le calendrier de mise en œuvre, qui prévoit le lancement de la première station de taxis aériens près de l’aéroport international de Dubaï en 2026, ainsi que le premier vol officiel.

Dubaï, plateforme mondiale de la mobilité du futur

Son Excellence Mattar Al Tayer a déclaré que le lancement de l’exploitation expérimentale du taxi aérien s’inscrit dans le cadre des orientations de la direction émirienne visant à promouvoir une mobilité durable et innovante. Il a souligné que le taxi aérien offrira une alternative rapide, sûre et écologique pour se déplacer entre les principaux points de Dubaï. À titre d’exemple, le trajet entre l’aéroport de Dubaï et Palm Jumeirah prendra environ 10 minutes, contre 45 minutes en voiture.

Cette nouvelle offre contribuera à l’intégration multimodale du transport urbain, en complétant les transports publics, les trottinettes électriques et les vélos, tout en renforçant la connectivité urbaine et en garantissant une expérience fluide aux passagers.

Une collaboration visionnaire

JoeBen Bevirt a déclaré : « Dubaï est une plateforme de lancement pour une révolution mondiale en matière de mobilité. Le vol de notre appareil ici constitue une étape essentielle vers l’intégration du taxi aérien dans le quotidien des citoyens du monde entier. »

Il a ajouté : « Grâce à notre partenariat visionnaire avec la RTA, nous contribuons à façonner un avenir dans lequel le vol propre et silencieux deviendra la norme mondiale, tout en affirmant le rôle de l’innovation américaine sur la scène internationale. »