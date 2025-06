L’Académie de Charjah pour l’astronomie, les sciences spatiales et la technologie (SAASST) célèbre la Journée internationale des astéroïdes

CHARJAH, 30 juin 2025 (WAM) – L’Académie de Charjah pour l’astronomie, les sciences spatiales et la technologie (SAASST), relevant de l’Université de Charjah, a célébré la Journée internationale des astéroïdes, un événement mondial organisé chaque année le 30 juin afin de sensibiliser le public aux risques et opportunités liés aux astéroïdes, à travers la science, l’éducation et les initiatives spatiales nationales.

L’événement a réuni chercheurs, étudiants et passionnés des sciences spatiales.

La cérémonie a débuté par une allocution de bienvenue prononcée par l’ingénieure Maryam Sharif, responsable de la section du laboratoire des météorites à la SAASST, qui a souligné l’importance de cette journée pour sensibiliser aux menaces que représentent les objets géocroiseurs, rappeler les incidents liés aux astéroïdes survenus par le passé, et insister sur la nécessité de surveiller activement ces dangers. Elle a également mis en lumière le rôle des Émirats arabes unis dans la recherche sur les astéroïdes, la récupération des météorites et l’exploration de l’espace lointain. Sa présentation a été suivie d’une conférence sur les astéroïdes et leur importance scientifique.

Hoor Almaazmi, chercheuse principale en sciences spatiales auprès de l’Agence spatiale des Émirats arabes unis, est ensuite intervenue pour présenter la mission émirienne vers la ceinture d’astéroïdes (EMA), l’une des initiatives clés du pays dans l’exploration de l’espace profond. Elle a détaillé les objectifs de la mission, les astéroïdes ciblés ainsi que les ambitions scientifiques associées.

Un débat intitulé « Suivre les menaces, explorer les opportunités » a également été organisé, modéré par Maryam Sharif. Il a réuni Ammar Eissa, directeur du département des observatoires astronomiques, Hoor Almaazmi, et Alreem Alzarouni, analyste de recherche à la SAASST. Les discussions ont porté sur la manière de vulgariser la science des astéroïdes auprès du grand public, les méthodes de suivi et de récupération des météorites aux Émirats arabes unis, l’avenir des missions spatiales nationales, et les moyens d’inspirer la prochaine génération de scientifiques spécialisés dans l’espace.

La célébration s’est conclue par une visite guidée de la collection de météorites et d’impactites de la SAASST, suivie d’une séance spéciale au planétarium intitulée « Roches de l’espace : un regard approfondi ».