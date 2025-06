Les Émirats arabes unis participent à la troisième réunion des Sherpas du G20

ABOU DHABI, 30 juin 2025 (WAM) — Une délégation des Émirats arabes unis, conduite par Mahash Saeed Al Hameli, ambassadeur des Émirats arabes unis en Afrique du Sud et Sous-Sherpa émirien, a participé à la troisième réunion des Sherpas du G20, tenue en Afrique du Sud.

La réunion a rassemblé des représentants des pays membres, des pays invités ainsi que des organisations internationales, afin d’évaluer les avancées réalisées au sein des différents groupes de travail des Sherpas du G20.

La délégation émirienne a mis en avant la participation active du pays dans plusieurs groupes de travail traitant de domaines prioritaires, notamment la lutte contre la corruption, la culture, l’éducation, le développement, l’autonomisation des femmes, l’intelligence artificielle et l’économie numérique, l’emploi, la réduction des risques de catastrophe, le climat et la durabilité environnementale.

Les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur soutien aux efforts de la présidence sud-africaine et ont souligné leur engagement en faveur de la coopération multilatérale à travers la plateforme du G20.

À noter que l’Afrique du Sud a invité les Émirats arabes unis à participer en tant que pays invité au processus et au sommet du G20 en 2025. Il s’agit de la sixième participation globale des Émirats arabes unis au G20 et de leur quatrième invitation consécutive. Le pays avait déjà pris part aux sommets organisés par le Brésil en 2024, l’Inde en 2023, l’Indonésie en 2022, l’Arabie saoudite en 2020 et la France en 2011.

Créé en 1999, le G20 constitue le principal forum de coopération économique internationale, réunissant les plus grandes économies mondiales pour relever les défis globaux et promouvoir une croissance inclusive.