Air Arabia reprend ses vols à destination de Damas à partir du 10 juillet 2025

CHARJAH, 30 juin 2025 (WAM) — Air Arabia, premier et plus grand transporteur à bas coût du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, a annoncé la reprise des vols directs entre Charjah et Damas à compter du 10 juillet 2025.

La liaison sera assurée à raison de deux vols quotidiens, assurant une connectivité fluide entre l’aéroport international de Charjah et l’aéroport international de Damas.

La reprise des vols vers Damas témoigne de l’engagement constant d’Air Arabia à offrir aux passagers des options de voyage plus accessibles et économiques entre les Émirats arabes unis et la Syrie.

Adel Al Ali, directeur général du groupe Air Arabia, a déclaré : « Nous sommes heureux de reprendre les vols entre Charjah et Damas après de nombreuses années, réaffirmant ainsi notre volonté de renforcer la connectivité aérienne régionale. Cette ligne revêt une importance particulière pour la diaspora syrienne dans la région et répond à la demande croissante de voyages entre les Émirats arabes unis et la Syrie. En introduisant une fréquence de deux vols par jour, nous souhaitons offrir davantage de flexibilité et de commodité aux voyageurs d’affaires comme de loisirs, tout en soutenant le développement des échanges commerciaux, touristiques et culturels entre les deux pays. »