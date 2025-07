La Türkiye évacue plus de 50 000 personnes en raison des incendies de forêt

ISTANBUL, 30 juin 2025 (WAM) – La Türkiye a procédé à l’évacuation de plus de 50 000 personnes dans les régions touchées par les incendies de forêt qui ravagent actuellement plusieurs zones du pays, a annoncé lundi l’Agence turque de gestion des catastrophes (AFAD), précisant que la province d’Izmir, à l’ouest, concentre la majorité des évacuations.

Des feux de forêt se sont déclarés dans plusieurs provinces, notamment Izmir, Bilecik, Hatay, Sakarya et Manisa, contraignant les autorités à reloger les habitants de 41 localités dans des zones temporaires sécurisées, selon les données communiquées par l’AFAD.

Le ministre de l’Agriculture et des Forêts, Ibrahim Yumakli, a indiqué lundi que les flammes ont été attisées pendant la nuit par des vents soufflant entre 40 et 50 km/h dans les secteurs de Kuyucak et Doğanbey, à Izmir.

Au cours des trois derniers jours, les équipes d’urgence sont intervenues sur 263 foyers d’incendies à travers le pays, a précisé le ministre lors d’une conférence de presse tenue à Izmir.

Plus tard dans la journée, l’agence AFAD a publié un message sur la plateforme X (anciennement Twitter), indiquant que « plus de 50 000 citoyens issus de 41 localités ont été temporairement relogés dans des zones sûres », la plupart étant originaires des zones sinistrées proches de la station balnéaire d’Izmir.

Pour contenir les incendies, des hélicoptères, des avions bombardiers d’eau, ainsi que de nombreux véhicules et plus de 1 000 personnes sont mobilisés, a déclaré Yumakli aux journalistes présents à Izmir.