L’Agence pour l’environnement d’Abou Dhabi certifiée neutre en carbone pour la 2ᵉ fois

ABOU DHABI, le 1er juillet 2025 (WAM) — L’Agence pour l’environnement d’Abou Dhabi (EAD) obtient pour la deuxième fois le certificat de neutralité carbone, renforçant ainsi son engagement dans la lutte contre le changement climatique et la promotion de la durabilité environnementale dans l’émirat.

Commentant cette étape majeure, la Dr Shaikha Salem Al Dhaheri, Secrétaire générale de l’EAD, a déclaré : « L’obtention pour la seconde fois du certificat de neutralité carbone illustre l’engagement profond de l’EAD en faveur de la construction d’un avenir durable pour Abou Dhabi. En compensant nos émissions de carbone pour la période 2020–2022, nous établissons non seulement une référence pour les entités gouvernementales, mais nous inspirons également nos homologues du secteur public et encourageons le secteur privé à intégrer des pratiques durables au cœur de leurs opérations. Nous croyons que cette réalisation accélérera notre progression collective vers la neutralité carbone, consolidant le rôle d’Abou Dhabi comme chef de file régional en matière de gouvernance environnementale. »

Les émissions de gaz à effet de serre générées par l’Agence ont été évaluées par GE3S et vérifiées par Applus+. L’approche globale de l’EAD pour atteindre la neutralité carbone comprend l’identification des sources d’émissions telles que la consommation d’énergie dans les bâtiments, l’utilisation d’eau glacée pour la climatisation, la production de déchets, la consommation de carburant dans les véhicules et les générateurs, ainsi que la mise en œuvre de mesures ciblées de réduction des émissions.

L’EAD s’attache à réduire considérablement sa consommation énergétique et son empreinte environnementale en adoptant des technologies écologiques et des pratiques durables. Dans le cadre de cet engagement, l’Agence est en train de convertir sa flotte de véhicules à des modèles hybrides afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. En outre, tous les systèmes d’éclairage ont été remplacés par des dispositifs LED à haute efficacité énergétique équipés de capteurs, et des systèmes intelligents de gestion de l’eau ont été installés afin d’optimiser l’usage des ressources et de minimiser les gaspillages. Des systèmes de climatisation respectueux de l’environnement ont également été déployés dans l’ensemble des installations de l’EAD.

Dans une avancée majeure, l’Agence intègre des panneaux solaires à tous ses nouveaux projets, exploitant l’énergie renouvelable pour alimenter ses opérations. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de principes de conception durable conformes aux normes LEED Zero Carbon, contribuant ainsi davantage à la réduction de la consommation énergétique et des émissions de carbone.

Cette réalisation constitue une source d’inspiration pour les efforts climatiques à plus grande échelle, incitant d’autres organisations à adopter des stratégies ciblées de gestion du carbone au sein de leurs opérations. L’EAD continue ainsi à tracer la voie vers des émissions nettes nulles, tout en réaffirmant son rôle de leader dans la préservation de l’environnement.