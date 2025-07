Les Émirats arabes unis, premier fournisseur de pétrole brut du Japon en mai 2025

TOKYO, le 30 juin 2025 (WAM) –Les Émirats arabes unis ont été le principal fournisseur de pétrole brut du Japon en mai 2025, avec un volume total de 30,42 millions de barils, selon les données officielles publiées par le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, via son Agence des ressources naturelles et de l’énergie.

Ce volume représente 40,8 % des importations totales de pétrole brut du Japon pour le mois considéré.

Au total, le Japon a importé 74,61 millions de barils de pétrole brut en mai, dont 90,9 % — soit 67,81 millions de barils — provenaient de pays arabes producteurs de pétrole.