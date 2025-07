Les Emirats arabes unis lancent le « Programme des missions sociales de la jeunesse »

OSAKA, 30 juin 2025 (WAM) — L’Autorité fédérale de la jeunesse (FYA) a lancé le « Programme des missions sociales de la jeunesse » visant à préparer les jeunes Émiratis à participer aux missions sociales menées par les Émirats arabes unis à travers le monde. Ces missions incluent des actions humanitaires, de développement et culturelles, et visent à former des cadres nationaux spécialisés à travers des programmes de formation promouvant la responsabilité sociale des jeunes des Émirats. Cette initiative s’inscrit dans le pilier « Société et valeurs » de l’Agenda national de la jeunesse des Émirats arabes unis 2031, reflétant l’engagement du pays en faveur du volontariat mondial et du développement durable.

Lancé depuis le Japon, le programme vise à :

Permettre aux jeunes Émiratis de représenter la Nation lors de missions prioritaires ; Ancrer la culture du volontariat et de la responsabilité communautaire, conformément aux valeurs fondamentales des Émirats ; Offrir des compétences spécialisées à travers des formations de haute qualité favorisant une implication active et efficace sur le terrain ; Soutenir les interventions en cas de crise mondiale et contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) ; Promouvoir l’échange culturel et le rayonnement des Émirats à l’international par l’engagement dynamique de sa jeunesse.

Khaled Al Nuaimi, directeur de l’Autorité fédérale de la jeunesse, a souligné l’attachement historique des Émirats arabes unis aux causes humanitaires, inspiré par la vision du regretté Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, qui a inculqué aux citoyens émiratis les valeurs de générosité et de solidarité face aux crises. Les Émirats se sont affirmés parmi les pays les plus influents au monde en matière d’aide humanitaire, à travers des projets médicaux, alimentaires et de développement.

Al Nuaimi a indiqué que le lancement de ce programme constitue une nouvelle étape dans le renforcement du rôle central des Émirats en matière de volontariat et d’action humanitaire. L’implication des jeunes dans ces efforts nobles accroît leur influence en tant que force mondiale du changement positif et soutient les objectifs de l’Agenda national de la jeunesse 2031, en formant une génération incarnant les principes émiratis et agissant comme de véritables ambassadeurs des efforts de secours, prêts à relever les défis humanitaires et sociaux avec détermination et optimisme.

Le programme vise à permettre la participation des jeunes à différents types de missions :

Missions humanitaires : Fourniture d’aides d’urgence dans les zones sinistrées, incluant la distribution de nourriture, de matériel médical, l’assistance psychologique et les opérations de secours.

Missions de développement : Lancement d’initiatives durables telles que la construction d’écoles, le soutien à l’éducation, l’amélioration des moyens de subsistance et des activités environnementales comme le reboisement, le nettoyage des plages ou l’atténuation du changement climatique.

Missions culturelles : Promotion de l’échange culturel et valorisation de l’identité émiratie à travers des événements éducatifs et des programmes favorisant le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle.

Sur les cinq prochaines années, le programme ambitionne de former des jeunes Émiratis âgés de 21 à 35 ans, passionnés par le travail humanitaire et engagés à promouvoir les valeurs de solidarité et de responsabilité communautaire. Il vise à sensibiliser, à soutenir les communautés dans le besoin et à impliquer la jeunesse dans des missions de secours internationales.

Les participants bénéficieront de :

Une compréhension accrue des enjeux mondiaux et des besoins humanitaires ; Compétences en coopération internationale et tolérance ; Opportunités de développer leurs aptitudes en communication, leadership et gestion du temps ;

Une plus grande confiance en soi et capacité d’adaptation pour une efficacité optimale dans des environnements diversifiés et exigeants ; La capacité à générer un impact social positif à travers des projets de développement et des actions de plaidoyer.

Parmi les principaux avantages du programme :

Le titre honorifique « Ambassadeurs du travail humanitaire » ; La possibilité de produire du contenu médiatique valorisant leur expérience ; La création de partenariats avec des organisations humanitaires et communautaires internationales ; L’obtention de certifications officielles délivrées par des entités accréditées ; Des opportunités concrètes de participation sur le terrain, en coordination avec les institutions partenaires.

Le programme comprend :

Des ateliers de formation, des visites de terrain, des dialogues avec des experts, des sessions pratiques, ainsi que des études et recherches ; Une préparation à la participation active aux missions internationales ; L’exploration de nouvelles opportunités dans le domaine du volontariat et des secours ; L’organisation de forums mondiaux mettant en lumière les efforts humanitaires de la jeunesse émiratie ; La participation à des missions nationales et régionales pour soutenir les communautés lors des situations d’urgence.