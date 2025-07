La Banque centrale des Émirats arabes unis inflige une amende de 5,9 millions AED à une succursale de banque étrangère

ABOU DHABI, 2 juillet 2025 (WAM) – La Banque centrale des Émirats arabes unis inflige une amende de 5,9 millions AED à une succursale bancaire étrangère pour manquements à la législation anti-blanchiment

La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a imposé une sanction financière de 5 900 000 dirhams à une succursale d'une banque étrangère opérant dans le pays, conformément à l’article (14) du Décret-loi fédéral n° (20) de 2018 relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et des organisations illégales, et ses amendements.

Cette sanction fait suite à un examen mené par la CBUAE, ayant révélé des défaillances de la part de l’établissement en matière de conformité au cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi qu’aux réglementations connexes.

Dans le cadre de ses missions de supervision et de régulation, la Banque centrale des Émirats arabes unis s’efforce de garantir que l’ensemble des banques et de leurs employés respectent les lois, les règlements et les normes établis par la CBUAE afin d’assurer la transparence et l’intégrité des transactions financières, et de préserver la solidité du système financier national.