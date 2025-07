G42, première entreprise émirienne à figurer parmi les 100 sociétés les plus influentes du classement TIME

ABOU DHABI, 2 juillet 2025 (WAM) — La société G42 a été nommée parmi les 100 entreprises les plus influentes de 2025 par le magazine TIME, marquant ainsi la première apparition d’une entreprise dont le siège est situé aux Émirats arabes unis dans ce prestigieux classement. Cette distinction met en lumière l’impact mondial croissant de G42 dans le développement de l’intelligence artificielle (IA) de manière responsable et à grande échelle.

Ce classement récompense notamment le rôle central de G42 dans le lancement de Stargate UAE et du campus d’intelligence artificielle Émirats-Unis de 5 gigawatts, ainsi que son expansion récente en Europe et au Royaume-Uni. G42 œuvre à la construction de la « Grille de l’Intelligence », une vision ambitieuse de l’IA considérée comme un service universel, sécurisé, évolutif et accessible à tous.

Faheem Ahamed, directeur général du marketing et de la communication du groupe G42, a déclaré : « Nous sommes honorés d’être reconnus par TIME. Cette distinction confirme notre mission de démocratiser l’intelligence artificielle et de la rendre accessible au plus grand nombre. Elle vient valider le rôle que nous jouons dans la construction d’un avenir plus inclusif et interconnecté grâce à l’IA. »

Avec un portefeuille comprenant Space42, Core42, Khazna, M42, Presight, CPX et Inception, G42 intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle, stimulant la transformation numérique dans des secteurs clés tels que la santé, l’énergie, la finance, la mobilité et l’espace.