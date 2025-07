La GCAA publie le premier cadre réglementaire pour les opérations hybrides des hélicoptères électriques et conventionnels

DUBAÏ, 2 juillet 2025 (WAM) — L’Autorité générale de l’aviation civile (GCAA) a publié le premier cadre réglementaire au monde pour les opérations hybrides, permettant aux aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) et aux hélicoptères conventionnels de fonctionner de manière interchangeable sur la même infrastructure.

Ce cadre réglementaire novateur constitue une avancée majeure dans l’intégration des solutions de mobilité aérienne avancée (AAM) dans les systèmes d’aviation existants. Il propose un modèle rentable pour le développement des infrastructures, accélère la mise en service opérationnelle et s’inscrit dans les directives du gouvernement des Émirats arabes unis visant à adopter des solutions efficaces et non bureaucratiques dans divers secteurs.

Saif Mohammed Al Suwaidi, directeur général de la GCAA, a déclaré : « Les Émirats arabes unis ont toujours été à la pointe de l’excellence dans le domaine de l’aviation. Ce cadre réglementaire pionnier ne se contente pas d’autoriser une nouvelle technologie ; il redéfinit la manière dont l’aviation évolue. Il reflète notre engagement en faveur de l’innovation pour développer un écosystème propice à la croissance de ce secteur vital et à un avenir où la mobilité aérienne avancée sera intégrée de manière fluide à notre infrastructure nationale. »

Le cadre pour les opérations hybrides est le fruit d’une étroite collaboration avec des partenaires internationaux du secteur de la mobilité aérienne avancée. Il est entièrement aligné avec la vision nationale des Émirats en matière de durabilité, de mobilité intelligente et d’optimisation de l’usage des infrastructures.

En permettant l’utilisation conjointe des héliports traditionnels et des plateformes pour eVTOL, cette initiative accélère les calendriers de mise en œuvre, optimise l’utilisation des infrastructures et consolide la position des Émirats arabes unis en tant que leader du développement d’un écosystème intégré au service de l’avenir de l’aviation.

Aqeel Al Zarouni, directeur général adjoint chargé de la sécurité aérienne à la GCAA, a souligné que ce cadre constitue un levier stratégique, non seulement pour les nouveaux modes de transport, mais aussi pour un environnement réglementaire plus intelligent et plus souple, capable de suivre le rythme des technologies émergentes sans compromettre les normes de sécurité.