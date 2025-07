flydubai lance la construction d’un nouveau centre de maintenance aéronautique à Dubai South

DUBAÏ, 2 juillet 2025 (WAM) — flydubai a officiellement lancé la construction de son nouveau centre de maintenance aéronautique à Dubai South, un projet de plusieurs millions de dollars dont l’achèvement est prévu pour le dernier trimestre de 2026. Cette installation de pointe permettra d’améliorer le contrôle opérationnel et de réduire les délais d’entretien pour la flotte en expansion de la compagnie.

S’étendant sur 32 600 mètres carrés, le centre comprendra un hangar pour avions, des ateliers techniques et des bâtiments administratifs. Ce projet incarne l’engagement de flydubai à renforcer ses capacités internes et reflète la maturité croissante de la compagnie à mesure qu’elle développe son réseau et sa flotte.

La cérémonie de pose de la première pierre s’est déroulée en présence d’une délégation de haut niveau dirigée par Khalifa Al Zaffin, président exécutif de Dubai Aviation City Corporation et de Dubai South, aux côtés de Ghaith Al Ghaith, directeur général de flydubai, et de représentants du Mohammed bin Rashid Aerospace Hub (MBRAH).

Khalifa Al Zaffin a déclaré : « Cette installation confirme notre volonté de soutenir le secteur de l’aviation par des infrastructures à la pointe de la technologie, et de renforcer encore la position de Dubaï comme plaque tournante mondiale de l’aviation. »

Pour sa part, Ghaith Al Ghaith a affirmé : « Il s’agit d’une étape stratégique pour répondre à nos besoins croissants en matière de maintenance, alors que nous accueillons de nouveaux appareils. Ce projet réaffirme notre engagement à long terme envers l’innovation, l’efficacité opérationnelle et le soutien à la position de Dubaï comme leader mondial dans les secteurs de l’aviation et de l’excellence entrepreneuriale. »

flydubai avait signé un accord avec le MBRAH pour la construction de ce premier centre de maintenance dédié lors du Dubai Airshow 2023.

Situé à Dubai South, un écosystème intégré de l’aviation et de la logistique, le centre bénéficiera d’une localisation idéale à proximité de l’aéroport international Al Maktoum (DWC), appelé à devenir le plus grand aéroport du monde une fois terminé.

Le nouveau centre hébergera une équipe en croissance de plus de 600 ingénieurs spécialisés dans la maintenance en ligne, les services techniques, la gestion des matériaux et les ateliers, chargés de garantir la sécurité et la navigabilité de la flotte de flydubai.