Nahyan bin Mubarak : Aux Émirats, la dignité des croyances est préservée et le droit au culte est respecté et garanti

ABOU DHABI, 2 juillet 2025 (WAM) – Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et de la Coexistence et président du conseil d'administration de Sandooq Al Watan, a affirmé que le respect et la reconnaissance mutuelle entre les religions, qui caractérisent la société émirienne, ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une direction sage et d’une vision clairvoyante. Il a souligné que le président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, est un véritable défenseur de la paix et de la coexistence, guidant la nation avec sincérité dans le respect et la compréhension des croyances religieuses de tous ceux qui vivent et travaillent aux Émirats arabes unis.

Dans son discours prononcé à l’ouverture d’une session de dialogue organisée par le ministère de la Tolérance et de la Coexistence, en partenariat avec Sandooq Al Watan, à l’intention des représentants de toutes les confessions religieuses présentes aux Émirats, le cheikh Nahyan a salué la profonde conviction du président de l’État selon laquelle la reconnaissance et l’appréciation de l’autre constituent le socle d’une société pacifique, prospère et inclusive. Cette rencontre marquait le lancement de l’initiative communautaire « Notre vie aux Émirats », un concours d’écriture en arabe et en anglais ouvert à tous les résidents du pays.

Le ministre a souligné que, grâce aux directives de Son Altesse, les Émirats continuent de démontrer que la paix enracinée dans le respect mutuel et les valeurs partagées peut transcender les différences religieuses, culturelles et sociales.

La session inaugurale a comporté une allocution du ministre, la projection d’un documentaire sur la diversité de la société émirienne, et la présentation de contributions exemplaires au concours. Une seconde session a permis d’expliquer en détail les modalités de participation au concours, avec la distribution de formulaires aux leaders religieux et intellectuels présents, suivie d’un échange interactif.

La réunion a rassemblé plusieurs personnalités éminentes, notamment le Dr Omar Habtour Al Darei, président de l’Autorité générale pour les affaires islamiques, Afra Al Sabri, directrice générale du ministère de la Tolérance et de la Coexistence, Yasser Al Gergawi, directeur général de Sandooq Al Watan, ainsi que de nombreux chefs religieux, intellectuels et figures influentes.

Dans son discours, Cheikh Nahyan a souligné l’unicité du modèle émirien, où mosquées, églises, synagogues, temples hindous et autres lieux de culte coexistent harmonieusement. « Les Émirats arabes unis sont le foyer de près de 200 nationalités, pratiquant librement leur foi dans un esprit de respect mutuel. Ici, la dignité des croyances est préservée, et le droit au culte est garanti », a-t-il déclaré.

Le ministre a appelé les chefs religieux à encourager leurs communautés, jeunes et moins jeunes, à participer activement à cette initiative, en partageant leurs expériences personnelles de vie aux Émirats. Il a souligné que les contributions pouvaient prendre la forme de récits, poèmes, lettres ou réflexions, en arabe ou en anglais, exprimant ce que représente pour chacun la vie dans un pays où la paix, la sécurité, la diversité et la liberté de croyance sont des réalités tangibles.

Il a précisé que les contributions les plus remarquables seraient publiées dans deux recueils – l’un en arabe, l’autre en anglais – largement diffusés, et que les lauréats seraient honorés lors d’une cérémonie nationale célébrant les valeurs de paix, de diversité et de coexistence à travers les voix des citoyens ordinaires.

Cheikh Nahyan a conclu en remerciant les chefs religieux pour leur engagement en faveur du dialogue interreligieux, et pour leur rôle essentiel dans le renforcement des valeurs de tolérance et d’humanité aux Émirats arabes unis.

Les personnes souhaitant participer au concours peuvent soumettre leur contribution sur le site : www.myuaestory.ae.