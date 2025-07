« Ras Al Khaimah Transports » remporte le Prix international de la sécurité 2025

RAS AL KHAIMAH, 2 juillet, 2025 (WAM) – L’Autorité des Transports de Ras Al Khaimah a remporté le Prix international de la sécurité 2025 décerné par le British Safety Council, en reconnaissance de ses efforts pour protéger ses employés et promouvoir un environnement de travail sain et sécurisé.

Ce prix, décerné dans le cadre de la 67e édition des Prix internationaux de la sécurité, compte parmi les distinctions les plus prestigieuses à l’échelle mondiale. Il honore les institutions exemplaires dans l’application des meilleures pratiques de sécurité au travail et la promotion du bien-être mental sur le lieu de travail. L’édition de cette année a réuni 789 institutions issues de 45 pays, dont des leaders dans les secteurs de la construction, de l’industrie, de l’énergie et des services publics.

L’atelier de maintenance de l’Autorité a rejoint le groupe restreint des 371 entités ayant obtenu la mention « Mérite – Excellence », une réalisation qui reflète l’engagement constant de l’Autorité à préserver la santé et la sécurité de ses équipes, à investir dans l’amélioration continue de l’environnement de travail et à mettre en œuvre les normes professionnelles les plus avancées.

S.E. l’ingénieur Ismail Hassan Al Baloushi, Directeur général de l’Autorité des Transports de Ras Al Khaimah, a déclaré que l’obtention de ce prix illustre les efforts soutenus de l’Autorité pour instaurer un environnement de travail sûr et durable, en appliquant les normes les plus rigoureuses en matière de sécurité et de santé au travail, afin d’assurer la sécurité de son personnel technique et administratif et d’améliorer la qualité des services fournis.