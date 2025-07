Abou Dhabi accueillera les Championnats du Monde de Triathlon 2026

MADRID, le 2 juillet 2025 (WAM) – Abou Dhabi décroche l’organisation des Championnats du Monde Multisports de Triathlon 2026

Abou Dhabi a remporté les droits d’organisation des Championnats du Monde Multisports de Triathlon 2026, qui se tiendront sur l’île d’Al Hudayriat du 13 au 22 novembre de la même année. L’événement sera organisé conjointement par le Conseil des sports d’Abou Dhabi et la société Modon, en collaboration avec la Fédération internationale de triathlon.

Lors de la cérémonie de clôture de l’édition actuelle qui s’est tenue dans la ville espagnole de Pontevedra, Abdulrahim Al Zarouni, directeur du bureau de la communication institutionnelle au sein du Conseil des sports d’Abou Dhabi, et Jamie Dean, directeur exécutif du département Sport chez Modon, ont reçu le drapeau officiel de l’événement, marquant ainsi le passage de relais officiel à l’émirat pour la prochaine édition.

Confiance internationale et valorisation de l’héritage sportif

S.E. Talal Mustafa Al Hashmi, directeur exécutif du secteur des événements au sein du Conseil des sports d’Abou Dhabi, a déclaré que cette victoire illustre la confiance de la communauté sportive internationale dans la capacité de l’émirat à organiser des compétitions d’envergure mondiale. Il a souligné que l’accueil de ce championnat constitue un enrichissement majeur du calendrier sportif d’Abou Dhabi, tout en favorisant la culture du sport communautaire et en offrant une expérience professionnelle soutenue par des infrastructures de pointe.

Al Hashmi a également précisé que le Conseil des sports d’Abou Dhabi œuvre à la concrétisation de la vision de la direction éclairée, qui vise à faire de la capitale une destination mondiale du sport et du développement durable, avec un accent particulier sur la participation communautaire et la promotion d’un environnement propice à l’excellence et à la créativité.

Une plateforme mondiale pour les passionnés de triathlon

Pour sa part, Deepak Jain, directeur général des communautés chez Modon, s’est dit honoré de recevoir le drapeau du championnat, estimant que cela marque le début du compte à rebours vers un événement d’envergure en 2026. Il a affirmé que Modon, en coopération avec ses partenaires, s’emploiera à offrir une expérience sportive et de divertissement exceptionnelle tant pour les athlètes que pour le public.

Un événement multisport d’ampleur mondiale

Plus de 3 000 athlètes venus du monde entier sont attendus pour participer à six disciplines différentes : duathlon, cross-duathlon, cross-triathlon, aquathlon, triathlon longue distance et aquabike. L’organisation de cet événement témoigne une fois encore du statut d’Abou Dhabi comme centre régional et international d’excellence sportive.