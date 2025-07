Charjah : l’Académie spatiale et l’Agence spatiale des EAU renforcent leur partenariat scientifique

CHARJAH, 2 juillet 2025 (WAM) – Le Professeur Hamid M.K. Al Naimiy, directeur de l’Académie de Charjah pour l’astronomie, les sciences spatiales et la technologie (SAASST), a accueilli une délégation de haut niveau de l’Agence spatiale des Émirats arabes unis (UAE Space Agency) dans le cadre d’une visite officielle visant à renforcer la coopération dans les domaines des sciences spatiales, de l’ingénierie et de l’informatique.

La visite a été organisée en coordination avec le bureau du vice-chancelier pour la recherche et les études supérieures de l’Université de Charjah, le Centre intelligent pour la résilience climatique de Charjah, ainsi que le Département de la vulgarisation de la recherche.

Dialogue stratégique et axes de coopération

Un séminaire de travail a été présidé par le Professeur Al Naimiy, avec la participation d’éminents universitaires et experts issus des deux entités. Les discussions ont porté sur l’activation des accords existants, l’examen de nouvelles initiatives communes et le lancement de projets de recherche appliquée contribuant à l’essor du secteur spatial national.

L’accent a également été mis sur le renforcement de la collaboration académique, notamment à travers la mise en place de stages étudiants, l’échange de connaissances et le développement de programmes de formation alignés sur la Stratégie spatiale nationale des Émirats.

Soutien aux jeunes talents et intégration institutionnelle

Les deux parties ont souligné l’importance de soutenir les étudiants et chercheurs émiratis via des initiatives nationales visant à favoriser les vocations dans les disciplines spatiales, dans le cadre d’un modèle intégré de collaboration entre les institutions fédérales et académiques. Ce partenariat vise à renforcer la contribution des Émirats aux projets spatiaux régionaux et internationaux, en soutien à la vision du pays de devenir un leader mondial dans l’exploration spatiale, les sciences et les technologies.

Visite des infrastructures scientifiques

La visite a également permis à la délégation de découvrir les principales installations de recherche et d’enseignement de l’Académie, notamment à travers une présentation scientifique au Planétarium de Charjah intitulée « Deen Alqayima ». Les membres de la délégation ont ensuite visité plusieurs laboratoires de l’Université de Charjah, où leur ont été présentées les dernières technologies et équipements de recherche, illustrant l’engagement de l’institution à préparer une nouvelle génération de chercheurs et scientifiques émiratis de haut niveau.