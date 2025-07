Les tribunaux de Dubaï remportent trois prix internationaux

DUBAÏ, 2 juillet 2025 (WAM) – Les tribunaux de Dubaï ont remporté trois prix internationaux dans la catégorie Justice lors de la cérémonie des GovMedia Awards, tenue à Singapour, en reconnaissance de leurs initiatives innovantes en matière de promotion de la justice, de sensibilisation juridique et d'engagement communautaire.

Ces distinctions ont été attribuées à trois initiatives majeures : « Famille heureuse », la loi pour l’enfant illustrée « Wudeema » et « Sois légal », présentées dans un dossier intitulé « De la justice contentieuse à l’autonomisation sociale : l’expérience des tribunaux de Dubaï ». Ce document met en lumière la philosophie de la « justice préventive » adoptée par les tribunaux, qui vise à réduire les litiges par l’éducation précoce et la diffusion de la culture juridique au sein de la société.

Les prix décernés incluent : « Campagne de l’année », « Initiative pour la promotion de la justice sociale et de l’inclusion communautaire », « Meilleure interaction avec les partenaires ».

Ces distinctions reflètent l’excellence institutionnelle des tribunaux de Dubaï dans leur capacité à conjuguer fonction judiciaire et responsabilité sociale.

Alya Al Majid, directrice de la stratégie et de la performance institutionnelle aux tribunaux de Dubaï, a reçu les prix au nom de l'institution, lors d'une cérémonie à laquelle ont participé des représentants gouvernementaux d’Asie et du Moyen-Orient.

Les initiatives primées illustrent l’engagement des tribunaux de Dubaï à intégrer les rôles judiciaire et social. L’initiative « Famille heureuse » promeut la cohésion familiale par des ateliers de sensibilisation et des partenariats communautaires. La loi illustrée « Wudeema » vulgarise les concepts juridiques auprès des enfants à travers une approche interactive et simplifiée, tandis que l’initiative « Sois légal » propose des consultations juridiques numériques et gratuites, contribuant ainsi à l’élévation de la culture juridique au sein de la population.