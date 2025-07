Le Parlement arabe rejette les déclarations dangereuses de responsables israéliens sur l’annexion de la Cisjordanie

LE CAIRE, 3 juillet 2025 (WAM) – Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, président du Parlement arabe, a fermement condamné et rejeté les déclarations jugées dangereuses émanant de responsables israéliens, en particulier celles du ministre israélien de la Justice appelant explicitement à l’annexion de la Cisjordanie et à l’imposition de la souveraineté israélienne sur ce territoire, a rapporté l’agence de presse palestinienne WAFA.

Dans un communiqué publié ce jour, Al Yamahi a dénoncé une violation flagrante du droit international et des résolutions de la légitimité internationale, ainsi qu’une tentative manifeste de saper toutes les chances d’une paix juste et globale fondée sur la solution à deux États et sur la fin de l’occupation.

Il a souligné que ces propos illustrent l’approche coloniale et expansionniste poursuivie par le gouvernement israélien, réaffirmant son rejet catégorique des violations commises en Cisjordanie, notamment les incursions, les arrestations, l’extension des colonies illégales, l’escalade des attaques militaires, la démolition de maisons et d’infrastructures, ainsi que le déplacement de civils.

Al Yamahi a renouvelé son appel à la communauté internationale, en particulier au Conseil de sécurité et aux Nations unies, afin qu’ils assument leurs responsabilités juridiques et humanitaires en prenant des mesures urgentes pour faire cesser ces violations systématiques, tenir les responsables pour comptables de leurs actes, et assurer une protection internationale au peuple palestinien.

Il a enfin réaffirmé l’engagement total et indéfectible du Parlement arabe en faveur du peuple palestinien et de ses droits nationaux légitimes, au premier rang desquels figurent le droit à l’autodétermination, le droit au retour, et la création d’un État indépendant et souverain.