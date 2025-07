Etihad Airways lance son premier vol à destination d’Atlanta

ABOU DHABI, 3 juillet 2025 (WAM) – Etihad Airways a inauguré sa première liaison vers Atlanta, renforçant ainsi sa présence aux États-Unis et consolidant les liens culturels et commerciaux entre la capitale des Émirats arabes unis et le sud-est des États-Unis.

Dans un communiqué publié ce jour, la compagnie aérienne a indiqué que ce nouveau service marque une nouvelle étape dans l’expansion de son réseau en Amérique du Nord. Le vol inaugural, en provenance de l’Aéroport international Zayed d’Abou Dhabi, a atterri le 2 juillet à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta, faisant de la ville la cinquième destination américaine desservie par Etihad, après New York, Chicago, Washington D.C. et Boston.

Les passagers au départ d’Abou Dhabi bénéficient du centre de précontrôle des douanes et de l’immigration américaines à l’aéroport Zayed, le seul du genre dans la région, leur permettant de finaliser les formalités d’entrée aux États-Unis avant l’embarquement, et d’arriver sur le sol américain en tant que voyageurs domestiques, gagnant ainsi un temps précieux à l’arrivée.

Cette nouvelle liaison répond à une demande croissante de déplacements entre les Émirats arabes unis et les États-Unis. Lancée avec une fréquence de quatre vols hebdomadaires, la ligne vers Atlanta verra son nombre de rotations passer à une desserte quotidienne dès novembre 2025, en raison de taux de remplissage élevés et d’une forte demande de réservations anticipées.

Antonoaldo Neves, Directeur général d’Etihad Airways, a déclaré : « Ce nouveau service renforce notre connectivité avec le sud-est des États-Unis, tout en offrant des correspondances fluides vers le Moyen-Orient, le sous-continent indien et l’Asie via notre hub principal à Abou Dhabi, grâce notamment à la présence du centre de précontrôle américain à l’aéroport Zayed. »

La liaison est opérée à bord de l’Airbus A350-1000 de nouvelle génération, un appareil économe en carburant et respectueux de l’environnement, reflétant l’engagement d’Etihad en faveur d’une aviation durable.