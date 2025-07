L'Agence de l'environnement – Abou Dhabi reçoit la certification LEED Gold pour la conception énergétique et les bâtiments durables

ABOU DHABI, 3 juillet 2025 (WAM) – L'Agence de l'environnement – Abou Dhabi (EAD) a obtenu la prestigieuse certification LEED Gold pour les bâtiments durables, décernée par le U.S. Green Building Council (USGBC), le système de notation des bâtiments écologiques le plus utilisé au monde. Cette distinction récompense les efforts remarquables de l'Agence en matière d'efficacité énergétique, de gestion environnementale et d'engagement en faveur de la durabilité dans l’exploitation du Centre de ressources phytogénétiques situé à Al Aïn.

L’Agence a reçu cette certification après avoir satisfait à l’ensemble des critères requis, notamment une réduction de 75,1 % de la consommation énergétique, une baisse de 53,49 % de l’utilisation de l’eau et une diminution de 75,1 % des émissions de gaz à effet de serre. Le bâtiment du Centre repose également sur les énergies renouvelables, produisant chaque année 581 077 kilowattheures grâce à des panneaux solaires photovoltaïques installés sur site.

Commentant cette réussite, la Dr Chaikha Salem Al Dhaheri, Secrétaire générale de l’Agence de l’environnement – Abou Dhabi, a déclaré : « Obtenir la certification LEED Gold pour la gestion du bâtiment du Centre de ressources phytogénétiques à Al Aïn constitue une étape déterminante, qui témoigne de l’engagement inébranlable de l’émirat d’Abou Dhabi à jouer un rôle de chef de file mondial en matière environnementale. Guidés par une stratégie fondée sur des pratiques responsables, nous sommes déterminés à établir une nouvelle référence en transformant nos actifs et infrastructures en écosystèmes hautement durables et efficaces, assurant ainsi un avenir prospère aux générations futures. »

Cette distinction vient également renforcer la mission du Centre de ressources phytogénétiques, établi par l’Agence à Al Aïn, visant à conserver les graines et les tissus de toutes les plantes sauvages indigènes et des espèces agricoles importantes aux Émirats arabes unis. Elle reflète l'engagement de l’équipe à intégrer les principes de durabilité pour atteindre une efficacité énergétique optimale et une gestion raisonnée des ressources, soulignant l’engagement global de l’Agence à bâtir un avenir plus durable à travers l’ensemble de ses installations.