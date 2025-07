Le pavillon des Émirats arabes unis à l’Expo 2025 Osaka accueille deux millions de visiteurs depuis son ouverture

OSAKA (Japon), 7 juillet 2025, WAM – Le pavillon des Émirats arabes unis à l’Expo 2025 Osaka – Kansai a célébré aujourd’hui une étape exceptionnelle en franchissant le cap des deux millions de visiteurs depuis son ouverture le 13 avril dernier, affirmant ainsi sa position comme destination emblématique du dialogue et de l’échange culturel sur la scène mondiale.

À cette occasion, une manifestation spéciale inspirée du festival japonais ancestral « Tanabata » a été organisée pour marquer cette étape marquante et incarner l’engagement du pavillon envers les valeurs de rencontre culturelle et de foi dans les expériences humaines partagées pour bâtir un avenir plus lumineux et inclusif. Les visiteurs ont été invités à écrire leurs vœux pour l’avenir sur des cartes colorées Tanzaku, spécialement conçues pour l’événement, et à les accrocher à la façade extérieure du pavillon.

Tradition japonaise transmise de génération en génération, le festival Tanabata est porteur de valeurs d’espoir, d’amour et de croyance dans les rêves.

Alors que les vœux sont traditionnellement accrochés à des branches de bambou, le pavillon a revisité cette expérience avec une esthétique émirienne, en utilisant des palmes de dattiers, en hommage à l’identité nationale, transformant les abords du pavillon en une fresque vivante des aspirations humaines vers un avenir radieux.

Placée sous le thème « De la Terre à l’Éther », l’expérience du pavillon des Émirats arabes unis propose un parcours multisensoriel partant des racines de l’héritage émirien pour se projeter vers les horizons du futur.

Les visiteurs sont invités à un voyage à travers cinq zones principales, tissant ensemble l’histoire d’un pays à la croisée de la tradition et de l’innovation, fondé sur des valeurs solides et une vision en constante évolution.

Cette expérience immersive a suscité un large enthousiasme parmi les visiteurs, impressionnés par la narration scénographique, l’architecture inspirée de la nature émirienne, et le raffinement de l’hospitalité traditionnelle.

Ces composantes traduisent l’engagement profond des Émirats arabes unis à renforcer les ponts de coopération internationale, à favoriser les plateformes inclusives de dialogue, et à encourager l’échange culturel comme moteur de progrès collectif.

À cette occasion, S.E. Shihab Ahmed Al Fahim, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis au Japon et commissaire général du pavillon national à l’Expo 2025 Osaka, a déclaré :

« Nous sommes honorés de célébrer aujourd’hui l’accueil du deux millions visiteurs du pavillon des Émirats arabes unis – un moment empreint de fierté et de gratitude, qui reflète la profondeur de l’engagement mondial envers l’histoire que raconte notre pays, et la confiance accordée au contenu et à l’expérience que nous proposons. Nous avons choisi de célébrer cette étape en écho au festival de Tanabata, en hommage à un héritage japonais précieux, et pour réaffirmer l’esprit d’échange culturel que porte le pavillon en tant que plateforme mondiale, espace vivant d’idées, de dialogue, et de valeurs humaines partagées. »

Depuis son ouverture en avril, le pavillon a accueilli une vaste programmation culturelle et thématique, incluant tables rondes avec des experts, performances artistiques, ateliers créatifs, démonstrations culinaires émiriennes en direct, ainsi que des expositions d’artistes émiratis et des dialogues interculturels, conçus pour renforcer l’interaction avec des publics de tous horizons et offrir un éclairage profond sur la culture, les valeurs et l’esprit de coopération des Émirats arabes unis.

L’Expo 2025 Osaka – Kansai se poursuivra jusqu’au 13 octobre 2025, et le pavillon des Émirats arabes unis restera ouvert tout au long de l’événement, proposant une vision humaniste et inspirante sur la manière dont les nations peuvent collaborer pour façonner un avenir meilleur pour l’humanité tout entière.