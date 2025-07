Tadweer Group rejoint le Pacte mondial des Nations Unies

ABOU DHABI, 7 juillet 2025, WAM – Tadweer Group, l’autorité exclusive en matière de gestion des déchets dans l’émirat d’Abou Dhabi et filiale d’ADQ (Abu Dhabi Developmental Holding Company), a annoncé aujourd’hui avoir officiellement rejoint le Pacte mondial des Nations Unies (UNGC).

Cette étape majeure renforce l’engagement de Tadweer Group en faveur de la valorisation des déchets grâce à des solutions innovantes d’économie circulaire, tout en s’inscrivant dans le cadre de l’Initiative stratégique Net Zéro 2050 des Émirats arabes unis et de l’Agenda vert national 2030.

Créé en 2000, le Pacte mondial des Nations Unies constitue la plus vaste initiative volontaire mondiale en matière de durabilité des entreprises, réunissant plus de 20 000 entreprises dans plus de 160 pays, soutenue par 60 réseaux locaux. En y adhérant, Tadweer Group s’engage à mettre en œuvre les Dix Principes du Pacte, notamment ceux relatifs à la protection de l’environnement, et à publier un rapport annuel de suivi, favorisant la transparence et la responsabilité.

Ali Al Dhaheri, directeur général et PDG de Tadweer Group, a déclaré : « Rejoindre le Pacte mondial des Nations Unies est un prolongement naturel de notre mission, qui consiste à promouvoir une transformation durable à grande échelle dans la gestion des déchets. Nous considérons les déchets non comme une fin, mais comme un point de départ – une ressource à fort potentiel pour produire de l’énergie propre, soutenir l’industrie verte et créer une valeur partagée. Cette démarche confirme que la croissance de Tadweer Group restera toujours alignée sur les normes mondiales les plus élevées en matière de responsabilité environnementale et sociale. »

L’adhésion de Tadweer Group au Pacte mondial s’inscrit dans sa dynamique d’expansion internationale et son rôle croissant dans la valorisation des déchets. Parmi ses projets phares figurent l’une des installations Waste-to-Energy (valorisation énergétique des déchets) les plus avancées de la région, qui alimentera plus de 250 000 foyers par an, ainsi que la plus grande installation de tri et de valorisation de matériaux (MRF) d’Abou Dhabi, destinée à accroître le recyclage et à réduire le recours à l’enfouissement.

Tadweer Group poursuit également ses innovations dans la valorisation des déchets, avec des initiatives telles que la conversion du méthane en graphène ou encore le développement de carburants d’aviation durables (SAF), contribuant ainsi aux objectifs globaux de décarbonation et d’énergie propre.

Cette initiative intervient alors que les Émirats arabes unis intensifient leur engagement climatique mondial, notamment à l’approche de la COP30, qui offrira une plateforme essentielle pour le dialogue et l’action. En tant que membre du Pacte mondial, Tadweer Group est désormais mieux positionné pour représenter le modèle émirien d’économie circulaire sur la scène internationale et pour forger des partenariats stratégiques à fort impact transfrontalier.

Par cette démarche, Tadweer Group renforce sa contribution à l’agenda national de la durabilité tout en assumant pleinement son rôle dans la construction d’une croissance climatique responsable et efficace dans l’usage des ressources.

Tadweer Group participe à l’élaboration d’un modèle de gestion des déchets fondé sur des valeurs affirmées, des actions mesurables et une coopération internationale, conçu pour répondre aux priorités locales et soutenir les efforts mondiaux en matière de durabilité.