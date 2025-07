G42 et UAE Team–XRG lancent le premier casque au monde conçu avec la technologie de l’intelligence artificielle

ABOU DHABI, 7 juillet 2025, WAM – G42, groupe émirien de pointe spécialisé dans l’intelligence artificielle et les technologies avancées, et l’équipe cycliste UAE Team–XRG, ont annoncé le lancement du premier casque au monde conçu à l’aide de l’intelligence artificielle générative, en collaboration avec le fabricant de casques MET.

Les coureurs de l’équipe UAE Team–XRG commenceront à porter ce casque innovant dès leur participation en cours au Tour de France.

Andrew Jackson, directeur exécutif de l’intelligence artificielle chez G42, a déclaré : « Cette collaboration avec une équipe d’élite comme UAE Team–XRG constitue une plateforme idéale pour illustrer les capacités exceptionnelles de l’intelligence artificielle – non seulement pour optimiser la performance, mais aussi pour repousser les frontières de la créativité, en incarnant l’harmonie entre l’humain et la machine. »

De son côté, Faheem Ahmed, directeur du marketing du groupe, a indiqué que ce partenariat offre aux passionnés de cyclisme une nouvelle façon d’interagir avec l’équipe UAE Team–XRG, l’une des meilleures au monde, en intégrant la créativité au cœur de l’innovation et en rapprochant le public du cœur de l’action sportive.

Mauro Gianetti, directeur général et PDG de l’équipe UAE Team–XRG, a souligné pour sa part que G42 est le partenaire officiel en intelligence artificielle de l’équipe, et que les deux parties œuvrent conjointement à explorer de nouveaux horizons pour l’intégration de l’IA dans le cyclisme, notamment en matière de stratégies d’entraînement et de course, d’analyse de performance et d’engagement du public.